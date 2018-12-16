Уставший от человеческого мяса африканский каннибал получил пожизненный срок

Когда южно-африканский народный целитель пришел в полицию и заявил, что устал есть человеческое мясо, стражи порядка не могли сразу поверить в происходящее, пишет Postimees со ссылкой на CNN.
Ситуация изменилась, когда целитель Нино Мбатха, у которого с собой был мешок с человеческой рукой и ногой, отвел полицейских в дом и показал им остальные части тела.
Скандальная история каннибала завершилась вчера, когда 33-летний Мбатха и 32-летний Лунгисан Магубане были приговорены к пожизненным срокам заключения. Третий представший перед судом мужчина был оправдан. Все трое отрицали обвинения.
Согласно обвинению, в прошлом году преступники убили Занеле Хлатсвайо. По словам представителя суда, через некоторое время после взятия под стражу Мбатха стал отрицать свои прошлые слова о том, что ел человеческое мясо.
Издевательства над трупом и хранение человеческих останков в Южной Африке считаются уголовно наказуемыми деяниями. Что касается каннибализма, то ни один закон его напрямую не запрещает.
Прокуроры в суде утверждали, что Магубане попросил Мбатха провести традиционное лечение, которое помогло бы ему стать счастливым. Целитель решил, что для этого нужен ребенок или женщина, потому что предки утверждают, что необходимо пролить кровь.