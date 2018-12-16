Уставший от человеческого мяса африканский каннибал получил пожизненный срок

Ситуация изменилась, когда целитель Нино Мбатха, у которого с собой был мешок с человеческой рукой и ногой, отвел полицейских в дом и показал им остальные части тела.

Скандальная история каннибала завершилась вчера, когда 33-летний Мбатха и 32-летний Лунгисан Магубане были приговорены к пожизненным срокам заключения. Третий представший перед судом мужчина был оправдан. Все трое отрицали обвинения.

Согласно обвинению, в прошлом году преступники убили Занеле Хлатсвайо. По словам представителя суда, через некоторое время после взятия под стражу Мбатха стал отрицать свои прошлые слова о том, что ел человеческое мясо.

Издевательства над трупом и хранение человеческих останков в Южной Африке считаются уголовно наказуемыми деяниями. Что касается каннибализма, то ни один закон его напрямую не запрещает.