Apple заподозрили во вранье об iPhone X

По словам истцов, реальное значение экрана – 5.6875 дюйма, в том время как компания указала 5,8 дюйма. Также отмечается, что производитель говорит о разрешении 2436 x 1125 пикселей, однако истцы считают, что они ниже.

Ранее 22 ноября сообщалось, что Apple вернет производство iPhone X для продажи устройств в некоторых регионах. Такое решение было принято из-за низких продаж новых iPhone Xs и Xr.