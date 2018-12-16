Противники и сторонники миграционного пакта ООН проводят акции в Брюсселе

Проходящая по призыву крайне правых фламандских организаций манифестация сначала была запрещена брюссельскими властями, но, в конечном счете ее инициаторы получили разрешение.

Нараставшая по ходу движения колонна с плакатами и фламандскими флагами прошла от Центрального вокзала бельгийской столицы до европейского квартала Брюсселя. Манифестанты двигались, выкрикивая лозунг "Наш народ прежде всего", под звуки петард и дымовые эффекты.

"Я хочу защитить будущее моих детей и внуков. Открытие дверей не послужит ничему. Пусть они начнут интегрировать тех людей, которые уже здесь", - приводит сайт телеканала RTBF слова одного из манифестантов, который добавляет, что Австрия, Израиль и Швейцария (и ряд других стран - ИФ) не стали подписывать этот пакт и они правы.

"Я против пакта Марракеша, это обман. Нам хотят всучить ложь. Мы и так уже оккупированы", - заявил другой манифестант.

Одновременно в городе проходит "Контрманифестация за Марракеш" сторонников пакта ООН, в которой принимают участие около 800 человек. Организаторы исходят из того, что иммиграция не является проблемой, а проблему создает политика властей, не способных цивилизованно управлять процессом. Акцию поддержали "Гражданская платформа поддержки беженцев", правозащитные организации, профсоюзы социалистов.

Городские власти заявили, что не допустят никаких нарушений порядка в ходе обеих манифестаций, но, по сообщениям СМИ, до сих пор участники акций не предпринимали никаких противоправных действий.

Вопрос о подписании Бельгией миграционного пакта ООН породил правительственный кризис в стране. В знак протеста против поездки премьер-министра Шарля Мишеля в Марракеш для подписания пакта из федеральной правящей коалиции вышла самая влиятельная парламентская партия - националистический "Новый фламандский альянс".

Мишель, который был вынужден переформировать свой кабинет, заявил, что речь идет об обязательстве, которое Бельгия выразила перед Генеральной Ассамблеей ООН. По его мнению, необходимы международные законодательные рамки по такому вопросу, как миграция, который не может решаться в одиночку.

На межправительственной конференции по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции в Марракеше 10-11 декабря премьер-министр Бельгии подтвердил свою верность миграционному пакту ООН, несмотря на спровоцированный этим договором политический кризис в его стране.

"Пакт является шагом вперед для организации более эффективной и ответственной миграции. В предыдущие недели во многих странах прошли горячие дебаты, и в моей тоже. Нужно ясно сказать: для манипулирования дебатами использовалась и ложь", - заявил глава бельгийского правительства, выступая на конференции.

"В моей стране мне пришлось противостоять политической проблеме: один из моих партнеров ("Новый фламандский альянс" - ИФ) дал обратный ход. Я предпочел выбрать демократию, представив текст парламенту. Более двух третей парламентариев проголосовали за поддержку пакта. С этим текстом мы будем более сильными, более мужественными, мы будем ответственными", - сказал Мишель в Марракеше.