Вс, 16.12.2018
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Hesburger произвел фурор в эстонском городе

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Hesburger в Пайде.

ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

В пятницу в пайдеском Maksimarket открылся ресторан быстрого питания Hesburger. В первые дни интерес к нему был очень высок. Очередь была настолько длинной что доходила до улицы Раудтеэ, передает Järva Teataja.

В Пайде теперь находится 47-ой в Эстонии ресторан сети Hesburger. Предприятие инвестировало в новую точку общепита 900 000 евро, в ресторане 30 мест, работает там 15 человек.

Как сообщила Järva Teataja руководитель по развитию Hesburger Иева Сальмела, там надеются видеть 300 человек в день.

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