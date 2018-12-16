Hesburger произвел фурор в эстонском городе
16 декабря 2018, 15:37
В пятницу в пайдеском Maksimarket открылся ресторан быстрого питания Hesburger. В первые дни интерес к нему был очень высок. Очередь была настолько длинной что доходила до улицы Раудтеэ, передает Järva Teataja.
В Пайде теперь находится 47-ой в Эстонии ресторан сети Hesburger. Предприятие инвестировало в новую точку общепита 900 000 евро, в ресторане 30 мест, работает там 15 человек.
Как сообщила Järva Teataja руководитель по развитию Hesburger Иева Сальмела, там надеются видеть 300 человек в день.