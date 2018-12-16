Названы самые надежные автомобили в мире

После изучения статистики, охватившей 5,6 миллиона машин, произведенных в период с 1996 по 2018 годы, было определено, что лампочка Check Engine, сигнализирующая о неполадках основных систем, реже всего загоралась у экземпляров компании Toyota. Второе место в списке заняли машины Acura, замыкают тройку Hyundai. В первую пятерку также вошли Honda и Mitsubishi.

Одновременно с этим Toyota стала самой дорогой в ремонте маркой. В США средний чек, оставленный автовладельцами в сервисах, составил 462 доллара. Наименьшую сумму — в среднем 286 долларов — выкладывали из карманов владельцы Mazda.