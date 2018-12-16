Видео: на улицах Гонконга деньги падали с неба

На видео заснято, как огромная толпа пытается ухватить деньги, пользуясь этой невероятной возможностью. Другие очевидцы просто снимают все происходящее на телефоны.

Полиция прибыла на место происшествия, чтобы предотвратить общественные беспорядки, и обязала сдать валюту, конфисковав около 5000 гонконгских долларов.

Перед раздачей денег человек, одетый в черную толстовку с капюшоном, в прямом эфире на Facebook выступил с речью, объявив, что вот-вот случится нечто важное.

«Кто-нибудь из присутствующих здесь верит в то, что деньги могут упасть с неба?» - спросил он, прежде чем в объектив камеры попало здание, с которого начался денежный дождь.

В описании к видео неожиданного благодетеля называют супергероем правосудия, который грабил богатых, чтобы помочь бедным, передает Happycoin.