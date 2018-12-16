Картина дня: задержание автоугонщика, крик души отца детей-инвалидов и списки СДПЭ

Отец двух детей-инвалидов о госбюджете Эстонии: о какой солидарности вы вообще говорите?

Отец двух детей с особыми потребностями Каарель (имя редакции известно) находит смешным, что министр культуры Индрек Саар назвал принятый бюджет самым солидарным, хотя пособие для детей с ограниченными возможностями не поднималось последние 12 лет. Читать далее...

Галерея: как на заводе в Камбодже шьют одежду популярного в Эстонии бренда

Швейная промышленность является основой экономики Камбоджи и крупнейшим работодателем женщин: на 500 фабриках страны трудоустроено почти 500 тысяч женщин. Читать далее...

Фото: пьяный мужчина угнал автомобиль из-под носа владельцев

В пятницу вечером суд дал разрешение на взятие под стражу на два месяца мужчину, который в четверг днем угнал фургон, катался на нем по пешеходным дорожкам и вылетел в кювет. Читать далее...

Вознаграждение в 1000 евро не помогло: эстонский бизнесмен нашел свою собаку мертвой

Валгаский политик и бизнесмен Аллайн Карузе в ноябре прошлого года обещал нашедшему его пропавшую собаку Ролли вознаграждение в 1000 евро, но поиски не увенчались успехом. Читать далее...

Начало снежной недели: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра

Обширный антициклон продолжает господствовать над Восточной Европой, в то же время по его западной периферии через Балтийское море перемещается в северном направлении ложбина низкого давления, неся с собой слабо минусовые температуры воздуха, осадки в виде снега и свежий ветер. Читать далее...

Смотрите, кто пойдет на выборы в списках СДПЭ

Социал-демократическая партия на прошедшем в воскресенье в Йыхви съезде утвердила свой избирательный список, в который вошли 45 женщин и 80 мужчин. Читать далее...

Фото: в Египте нашли нетронутую гробницу возрастом 4400 лет

Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в районе некрополя Саккара под Каиром. Читать далее...

Фото: в Швейцарии автобус с туристами врезался в стену

В Швейцарии автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. В результате погиб один человек и еще 44 пострадали, при этом трое из них доставлены в больницу с серьезными травмами. Читать далее...

Рак - это не стыдно! 28 лет, рыжая копна волос, море по колено... и неожиданный шарик на шее