В Страсбурге почтили память жертв нападения на рождественскую ярмарку

Церемонию организовали местные сообщества, с разрешения городских властей.

Участники собирались на площади у рождественской ели, у подножия которой были возложены цветы и расставлены свечи. Собравшиеся играли на музыкальных инструментах и пели.

После минуты молчания участники принялись кричать и аплодировать в память о погибших, отмечают СМИ.

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла во вторник вечером. В результате нападения погибли четыре человека, пострадали более десяти.