В Страсбурге почтили память жертв нападения на рождественскую ярмарку

Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Страсбурга на площади Клебер, чтобы вспомнить о жертвах нападения, произошедшего в минувший вторник, сообщает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.
Церемонию организовали местные сообщества, с разрешения городских властей.
Участники собирались на площади у рождественской ели, у подножия которой были возложены цветы и расставлены свечи. Собравшиеся играли на музыкальных инструментах и пели.
После минуты молчания участники принялись кричать и аплодировать в память о погибших, отмечают СМИ.
Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла во вторник вечером. В результате нападения погибли четыре человека, пострадали более десяти.
В четверг вечером сотрудники полиции Франции застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении в Страсбурге. Накануне власти отпустили из-под стражи четырех ранее задержанных родственников Шеката - его родителей и двух братьев.