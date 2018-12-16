Вс, 16.12.2018
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В Страсбурге почтили память жертв нападения на рождественскую ярмарку

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Жители Страсбурга почтили память жертв убийцы.

ФОТО: Scanpix/AFP/SEBASTIEN BOZON

Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Страсбурга на площади Клебер, чтобы вспомнить о жертвах нападения, произошедшего в минувший вторник, сообщает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

Церемонию организовали местные сообщества, с разрешения городских властей.

Участники собирались на площади у рождественской ели, у подножия которой были возложены цветы и расставлены свечи. Собравшиеся играли на музыкальных инструментах и пели.

После минуты молчания участники принялись кричать и аплодировать в память о погибших, отмечают СМИ.

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла во вторник вечером. В результате нападения погибли четыре человека, пострадали более десяти.

В четверг вечером сотрудники полиции Франции застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении в Страсбурге. Накануне власти отпустили из-под стражи четырех ранее задержанных родственников Шеката - его родителей и двух братьев.

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