Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Церемония инаугурации прошла в крепости Батонис-цихе в городе Телави в воскресенье, 16 декабря. Зурабишвили стала первой женщиной на этом посту. С момента принятия ею присяги вступила в силу новая конституция Грузии. Согласно внесенным в 2017 году изменениям, права и полномочия главы государства значительно урезаны. Кроме того, срок полномочий Зурабишвили в виде исключения увеличен с пяти до шести лет, и с 2024 года президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии, передает Deutsche Welle.
Зурабишвили призвала РФ соблюдать международное право
В своем выступлении новый президент Грузии затронула тему отношений с Россией, заявив, что, если та "хочет быть полноценным членом международного сообщества и собирается восстановить нормальные отношения в этом регионе, то должна подтвердить, что и на словах, и на фактах признает все нормы международного права". Зурабишвили обвинила Москву в оккупации грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия и подчеркнула, что "это неприемлемо для суверенного государства, мы с этим не смиримся".
На церемонии присутствовали 1800 гостей, в том числе экс-президент Франции Николя Саркози. При его посредничестве в августе 2008 года удалось остановить войну после того, как российские военные вместе с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили войска Грузии с территории неподконтрольной ей Южной Осетии и остановились под Тбилиси.
Оппозиция планирует протестный митинг
Оппозиционное объединение "Сила в единстве", выступающее против избрания Зурабишвили президентом, планировало провести мирный протестный митинг в Телави. Однако правоохранители перекрыли дорогу на Телави и предложили активистам ехать в объезд. Тысячи оппозиционеров пытаются прорваться через полицейские кордоны, сообщает портал "Грузия Online".
Президентские выборы прошли в Грузии в конце ноября и стали последними, проведенными путем прямого голосования. Зурабишвили выступала как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Во втором туре Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей, а кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе - 40,48 процента.