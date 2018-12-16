Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

Зурабишвили призвала РФ соблюдать международное право

В своем выступлении новый президент Грузии затронула тему отношений с Россией, заявив, что, если та "хочет быть полноценным членом международного сообщества и собирается восстановить нормальные отношения в этом регионе, то должна подтвердить, что и на словах, и на фактах признает все нормы международного права". Зурабишвили обвинила Москву в оккупации грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия и подчеркнула, что "это неприемлемо для суверенного государства, мы с этим не смиримся".

На церемонии присутствовали 1800 гостей, в том числе экс-президент Франции Николя Саркози. При его посредничестве в августе 2008 года удалось остановить войну после того, как российские военные вместе с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили войска Грузии с территории неподконтрольной ей Южной Осетии и остановились под Тбилиси.

Оппозиция планирует протестный митинг

Оппозиционное объединение "Сила в единстве", выступающее против избрания Зурабишвили президентом, планировало провести мирный протестный митинг в Телави. Однако правоохранители перекрыли дорогу на Телави и предложили активистам ехать в объезд. Тысячи оппозиционеров пытаются прорваться через полицейские кордоны, сообщает портал "Грузия Online".