В Брюсселе акция протеста переросла в беспорядки: полиция применила слезоточивый газ

Около 5,5 тыс. человек, по данным брюссельской полиции, собрались по призыву фламандских националистических организаций на демонстрацию протеста против подписанного Бельгией в Марракеше миграционного пакта ООН. Им было разрешено провести статичную акцию в квартале учреждений ЕС.

Сбор и начало манифестации прошли в относительно спокойной обстановке, но после выступлений организаторов между протестующими и полицией близ штаб-квартиры Европейской комиссии возникли столкновения, в стражей порядка полетели камни и металлические заграждения.

Для разгона нарушителей были применены водометы и слезоточивый газ. Полиция рассеивает последние группы агрессивно настроенных манифестантов, которые призывают к отставке премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, подписавшего пакт ООН на проходившей в Марракеше 10-11 декабря межправительственной конференции по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

В итоге акции националистов произведено около пятидесяти задержаний, по преимуществу административных.

В минувшую пятницу Государственный совет Бельгии отменил запрет городских властей на манифестацию противников и сторонников пакта ООН. Приняв к сведению это решение, власти Брюсселя заявили в субботу в специальном коммюнике, что не потерпят никаких нарушений порядка и примут все необходимые меры в противном случае.

Одновременно с протестом против пакта ООН в воскресенье в Брюсселе прошла акция защитников этого международного договора при участии "Гражданской платформы поддержки беженцев", правозащитных организаций, профсоюзов социалистов. К ним присоединились представители движения "желтых жилетов".