Галерея: воспитанники детских домов устроили благотворительную ярмарку в Юлемисте
16 декабря 2018, 18:09
В Таллинне прошла благотворительная ярмарка "Двойной подарок", на которой свои поделки и угощения предлагали купить воспитанники детских домов, передает Rus.ERR.
Мероприятие состоялось в торговом центре Юлемисте. На нем выступила группа Лийс Лемсалу.
В ярмарке приняли участие почти 130 воспитанников детских домов. Они продавали рождественские открытки и венки, пипаркооки, керамику, украшения для елки, шерстяные носки, варежки, шапки, сладости и многое другое.