Вс, 16.12.2018
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  • Галерея: воспитанники детских домов устроили благотворительную ярмарку в Юлемисте

Галерея: воспитанники детских домов устроили благотворительную ярмарку в Юлемисте

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В Таллинне прошла благотворительная ярмарка "Двойной подарок", на которой свои поделки и угощения предлагали купить воспитанники детских домов, передает Rus.ERR.

Мероприятие состоялось в торговом центре Юлемисте. На нем выступила группа Лийс Лемсалу.

В ярмарке приняли участие почти 130 воспитанников детских домов. Они продавали рождественские открытки и венки, пипаркооки, керамику, украшения для елки, шерстяные носки, варежки, шапки, сладости и многое другое.

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