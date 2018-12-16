Дэвид Бекхэм купил сауну у эстонской фирмы

Бекхэм поделился в социальных сетях постом, в котором поблагодарил эстонскую фирму Iglucraft, занимаюущуюся изготовлением саун.

В сентябре представитель Iglucraft Прийт Каллас рассказал в передаче Kanal 2 "Hommik!", как его клиентами стали Бекхэм и режиссер Гай Ричи.

"Снимали для Англии одну кампанию, которая была нацелена как раз на тот район, где он живет. Мы попытались отнестись к нему, как к обычному заказчику. Но, конечно, была некоторая оживленность", - добавил он.

Домики иглу и сауны, которые изготавливают в крохотной деревне Лейе, находящейся в волости Вильянди, продаются по всему миру. Их можно обнаружить в Японии и в Шотландии на берегу озера Лох-Несс.

По словам Прийта Калласа, постройка первого дома была настоящим изобретением, с моделью которого отправились в Германию. "Хорошая головная боль, можно сказать. Там проходила одна из самых дорогих ярмарок, на которых мы когда-либо бывали, по сути, мы поехали туда с продуктом, который еще не был готов", - рассказал он.

Прийт Каллас и Сийм Эндерс получили положительные отзывы и это придало им уверенности в том, что они занимаются правильным делом. Также предприниматели получили обзор недостатков своего проекта.

К началу 2018 года фирма разработала четыре стандартных модели домиков иглу. Площадь самого маленького домика составляет 7,5 м/кв и стоит 17 900 евро. Она может представлять из себя кухню с жилой комнатой, которую можно с легкостью превратить в спальню. К другой модели добавлена отдельная спальня, в домике помещаются четыре человека. Цена - 22 900 евро.

В третьей модели помимо перечисленных помещений есть душевая с ванной, приобрести домик можно за 25 900 евро. Если запросы еще больше, стоит обратить внимание на четвертый вариант, модель стоимостью 34 900 евро. Там помимо всего перечисленного есть еще одно помещение.

Домики иглу и сауны собирают на заводе в деревне Лейе и оттуда транспортируют как по земле, так и по воздуху. "Иглу доставляют на грузовике, самолете или вертолете. В случае грузовика минус заключается в том, что мы в сущности везем воздух. В то же время таким образом можно убедиться, что продукт в точности такой, каким должен быть", - уточнил Прийт Каллас.