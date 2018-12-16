В Йыгева провозгласили рождественский мир для всей Эстонии

Епископ Эстонской лютеранской церкви Йоэль Лухаметс и спикер парламента Эйки Нестор вместе зажгли огни рождественского мира, пламя которых все желающие могли унести к себе домой в фонариках.

Рождественский мир - добрая традиция, цель которой напомнить нам всем о важности мира и покоя в жизни каждого человека. В своей речи епископ Лухаметс подчеркнул, что в сегодняшние смутные и непростые времена каждый человек как никогда нуждается в глубоком вдохе, чтобы собраться с силами и идти дальше.