Вс, 16.12.2018
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В Йыгева провозгласили рождественский мир для всей Эстонии

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Рождественская елка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev / PM/SCANPIX BALTICS

В воскресенье, 16 декабря, всеэстонский рождественский мир был объявлен в Йыгева, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Епископ Эстонской лютеранской церкви Йоэль Лухаметс и спикер парламента Эйки Нестор вместе зажгли огни рождественского мира, пламя которых все желающие могли унести к себе домой в фонариках.

Рождественский мир - добрая традиция, цель которой напомнить нам всем о важности мира и покоя в жизни каждого человека. В своей речи епископ Лухаметс подчеркнул, что в сегодняшние смутные и непростые времена каждый человек как никогда нуждается в глубоком вдохе, чтобы собраться с силами и идти дальше.

Рождественский мир в Йыгева был объявлен уже в 13-й раз.

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