На Украине госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФ

При наличии оснований чиновников могут привлечь к ответственности вплоть до увольнения, добавил Порошенко. Приоритет при проверке необходим в отношении сотрудников "правоохранительных и следственных органов", подчеркнул президент.

Говоря о внешней политике Украины, Порошенко заявил, что намерен настаивать на принятии Верховной радой во втором чтении поправок к конституции, которые закрепляют курс страны на интеграцию в Евросоюз и НАТО. В ноябре Конституционный суд не нашел в предлагаемых изменениях противоречий Основному закону.

Проект автокефалії і здобуття Томосу – органічна частина осмисленої і вивіреної стратегії на остаточну деколонізацію, повний вихід із пострадянського стану і сфери впливу РФ. Вона проявилася в Угоді про асоціацію і ЗВТ з ЄС, у безвізі, у подоланні залежності від російського газу pic.twitter.com/1gqZFofTUX — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 декабря 2018 г.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что военное положение, введенное на 30 суток в ряде областей Украины после инцидента в Керченском проливе, не будет продлено, "если не начнется широкомасштабная агрессия" со стороны России. Этот режим действует с 26 ноября в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. По словам Порошенко, военное положение является "превентивной мерой". Это время будет использовано, чтобы укрепить оборону страны и способность защитить ее граждан, добавил президент.