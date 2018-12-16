Фото: поджигателя покрышек поймали с поличным

"Сегодня в 13.10 в Варнья заметил, что недалеко от дома по адресу Кеск 117 с краю кустарника идет густой черный дым. Приблизившись увидел, что на поле развели довольно большой костер, куда мужчина бросил еще одну покрышку. Быстро сделал фотографии, чтобы потом было невозможно спорить или сказать, что горит что-то другое. И позвонил по номеру 112", - рассказал о случившемся Андрус Салу.