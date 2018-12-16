Фото: поджигателя покрышек поймали с поличным

Житель Алатскиви Андрус Салу сегодня в Варнья обнаружил поджигателя покрышек и чтобы потом не было споров, он запечатлел разведенный костер, черный дым и самого поджигателя и позвонил спасателям, передает Tartu Postimees.
"Сегодня в 13.10 в Варнья заметил, что недалеко от дома по адресу Кеск 117 с краю кустарника идет густой черный дым. Приблизившись увидел, что на поле развели довольно большой костер, куда мужчина бросил еще одну покрышку. Быстро сделал фотографии, чтобы потом было невозможно спорить или сказать, что горит что-то другое. И позвонил по номеру 112", - рассказал о случившемся Андрус Салу.
Андрус Салу добавил, что, по его мнению, сожжение покрышек настолько серьезное нарушение, что он даже не представляет, почему человеку самому не приходит в голову, что этот поступок нельзя оправдать ничем.
Позже он видел, как со стороны Алатскиви к месту происшествия подъезжал автомобиль спасателей.