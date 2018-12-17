Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону

Пользователи соцсети задались вопросом, по какой причине чемпион мира остался за бортом национальной команды. «Какого черта нас дурят эти шуты гороховые? То голос биатлона, Дмитрий Губерниев, несет чушь, то мужики непонятные какие-то», — написал один из юзеров.

«Антон не виноват, что у нас неадекватное руководство СБР и грязные поганые журнашлюшки!» — поддержал Бабикова другой.

Свое недовольство болельщики высказывали и в Instagram главы СБР Владимира Драчева. «Вам бы следовало извиниться перед Бабиковым так же прилюдно, как вы его обвинили и отстранили! Вы мужчина или кто?» — отреагировал на ситуацию фанат.

«Позорище! Бедные спортсмены! Не удивлюсь, если все по другим сборным от вас разбегутся! И правильно сделают!» — отметил еще один.

Ранее 16 декабря глава СБР сообщил, что Бабиков минимум до конца года отстранен от выступлений за основную сборную России. По словам Драчева, биатлонист отказался приезжать на эстафету Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Сам Бабиков этот факт отрицает.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, что связался с российским биатлонистом Антоном Бабиковым и узнал, отказывался ли тот от выступления в эстафете на Кубке мира.

«Я сегодня говорил с тренером Бабикова Виктором Никитиным, который подтвердил, что он не отказывался бежать эстафету. Тут же набираю Бабикова, который мне подтвердил, что он не отказывался. Это тренеры решили между собой, что ему не стоит переезжать. А самого его никто не спрашивал, и он не отказывался.

Перезваниваю Дмитрию Губерниеву и говорю: «Выясни, пожалуйста, прежде чем обвинять человека». Можно же было связаться с самим спортсменом?

Он отвечает, что Бабиков иногда сбрасывает звонки и так далее. Но если бы его действительно это интересовало, он бы мог решить вопросы напрямую со спортсменом. А они в этом заявлении обвиняют человека, который ничего не знал.

Я смог три раза дозвониться до Бабикова и на третий раз спросил: «Антон, ты всю правду говоришь?» Он ответил, что относится ко мне с уважением и не стал бы врать. А Драчев мог бы хоть раз сам ему набрать или выяснить с главным тренером, что же произошло на самом деле, прежде чем нести ахинею на всю страну.

Потом я посмотрел, как Драчев сказал, что он его отстраняет. Да ты кто такой? Посмотри на себя в зеркало. Что ты плетешь? До конца решил биатлон развалить?

У тебя что, на скамейке запасных десять Бабиковых? На Кубке мира шесть человек, а в эстафете выступать некому. Посмотри, что про тебя теперь пишут в комментариях. Таких гадостей, наверное, ни про кого не писали.

Я связывался и с Белозеровым. Он ответил, что обговорил этот вопрос с Хованцевым, и решили, что Антону лучше не выступать в Хохфильцене. С Антоном на эту тему даже никто не поговорил. Он здесь совсем ни при чем.

Дима, я к тебе отношусь с большим уважением, но люди жалуются, что бесконечные интервью после финиша не дают нормально посмотреть гонку. Хоть переключай на «Евроспорт». В разгаре самый интересный вид программы – эстафета, а они закрывают пол-экрана и не видно ни гонки, ни результатов.

Ладно бы еще выигрывали, а что вы их выпытываете после таких результатов? Да еще и задаете безграмотные вопросы. Просто противно смотреть. Люди смотрят Кубок мира, а не ваши безграмотные интервью.

Знаете, что может сделать Драчев самое лучшее на биатлоне? Не показывать свою физиономию», – написал Тихонов.