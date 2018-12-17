С нового года подорожает доставка пенсий и пособий на дом

C 1 января 2019 года услуга доставки пенсий на дом будет стоить 7,70 евро, что на 1 евро и 10 центов больше, чем раньше. Изменение затронет около 5000 пенсионеров.
В последние два года стоимость услуги не менялась, сообщил в понедельник, 17 декабря, Департамент социального страхования, а также отметил, что подорожание вызвано в том числе предстоящим повышением минимальной заработной платы, что влияет и на постоянные расходы, связанные с доставкой пенсий на дом, пишет rus.err.ee.
По словам финансового директора Департамента социального страхования Сигне Уустал, новость о подорожании, конечно, неприятная. Она посоветовала всем пенсионерам получать деньги на банковский счет.
Рост цен также затрагивает около 600 клиентов Кассы страхования от безработицы, которые получают на дом пособие по трудоспособности.