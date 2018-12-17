С нового года подорожает доставка пенсий и пособий на дом

В последние два года стоимость услуги не менялась, сообщил в понедельник, 17 декабря, Департамент социального страхования, а также отметил, что подорожание вызвано в том числе предстоящим повышением минимальной заработной платы, что влияет и на постоянные расходы, связанные с доставкой пенсий на дом, пишет rus.err.ee.