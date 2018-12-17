Количество жертв теракта в Страсбурге увеличилось до пяти

Барто Педро Орент-Недзельский прожил в Страсбурге около 20 лет. По свидетельству очевидцев, вечером 11 декабря, когда произошло нападение, он вместе с группой своих друзей пытался помешать террористу, когда тот намеревался войти в работающий бар. В этот момент Орент-Недзельский и получил тяжелое ранение. Там же был ранен и гражданин Италии Антонио Мегалицци, скончавшийся 14 декабря.

Полицейские застрелили террориста

29-летний гражданин Франции арабского происхождения Шериф Шекатт открыл стрельбу по посетителям ярмарки, убив трех и ранив 12 человек. Он сам был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но смог угнать машину такси и скрыться. В его розыске участвовали более 700 солдат и полицейских.