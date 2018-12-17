В Кохтла-Ярве нетрезвый пешеход попал под машину
17 декабря 2018, 7:54
В воскресенье, 16 декабря, около 19.00 в Ахтмеской части Кохтла-Ярве в ДТП пострадал пешеход, сообщает пресс-служба МВД.
Инцидент имел место по адресу Ахтмеское шоссе, 72а, где автомобиль Ford S-Max, которым управлял 52-летний мужчина, сбил находившегося на неосвещенном участке проезжей части пешехода, на одежде которого не было светоотражателя.
По сообщению полиции, у пешехода были выявлены признаки алкогольного опьянения. Он был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.