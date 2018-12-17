Введенный в кому после нокаута боксер вернулся к жизни

Издание отмечает, что это был первый явный признак прогресса в лечении Стивенсона. В тот момент, когда он открыл глаза, с ним была жена.

6 декабря Стивенсона прооперировали. На тот момент он по-прежнему оставался в критическом состоянии из-за повреждений, полученных в бою с украинцем Александром Гвоздиком. В 11-м раунде Гвоздик нокаутировал соперника, после чего Стивенсона госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг.