Новый отчет о вмешательстве РФ в выборы подготовлен для Сената США

Эта работа стала вестись еще более активно, когда он занял президентский пост, говорится в новом отчете, подготовленном для Комитета по разведке Сената США, пишет американская газета The Washington Post.

Отчет открывает новые аспекты методики, используемой российским Агентством интернет-исследований, которое власти США обвиняют во вмешательстве в избирательную кампанию, пишет DW.com.

Самое масштабное исследование

Исследование провели эксперты Оксфордского университета, работающие в Проекте моделирования пропаганды (COMPROP), и компании сетевой аналитики Graphika, изучившие миллионы постов в Facebook,Twitter, Instagram и видео в YouTube. В распоряжении журналистов The Washington Post оказался черновик еще не опубликованного отчета, который они называют "наиболее масштабным анализом российской дезинформационной кампании".

По данным исследователей, эта кампания была направлена исключительно на то, "чтобы создать преимущество для Республиканской партии - и конкретно для Дональда Трампа". Для этих целей, используя тысячи аккаунтов в соцсетях, россияне "приложили особые усилия, чтобы мотивировать консерваторов, используя такие темы, как право на владение оружием или проблема миграции, в то же время стараясь ослабить политическое влияние левоориентированных афроамериканских избирателей".