Карта: смотрите, какая дорожная ситуация наблюдается в вашем городе

Рано утром покрытие основных дорог было преимущественно заснеженным или влажным после обработки реагентами. На материковой части страны идет снег, который постепенно доберется до восточных регионов. Температура как воздуха, так и у поверхности дорожного полотна ниже нуля, поэтому царит опасность гололедицы.