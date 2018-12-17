Карта: смотрите, какая дорожная ситуация наблюдается в вашем городе
17 декабря 2018, 8:31
В понедельник следует проявлять особое внимание на дорогах, поскольку во многих регионах идет снег, предупреждает водителей Департамент шоссейных дорог.
Рано утром покрытие основных дорог было преимущественно заснеженным или влажным после обработки реагентами. На материковой части страны идет снег, который постепенно доберется до восточных регионов. Температура как воздуха, так и у поверхности дорожного полотна ниже нуля, поэтому царит опасность гололедицы.
По данным службы погоды Эстонии, днем будет идти снег и мокрый снег. Температура воздуха в течение дня будет минусовая.