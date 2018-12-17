Месси забил 50-й гол и приблизился к рекорду Роналду

Это 43-й хет-трик аргентинца за клуб. Только Криштиану Роналду, выступавший ранее за «Реал», имеет больше хет-триков в испанских клубах (44).

Месси также набрал 20 очков по системе «гол+пас» в топ-5 лигах. У него 14+9 в 14 играх.

Месси первым в нынешнем сезоне покорил отметку в 20 результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах.

Кроме того, он является лучшим бомбардиров среди футболистов пяти ведущих чемпионатов.

31-летний аргентинец, начиная с 2010 года, в восьми из девяти случаев забивал за календарный год как минимум 50 мячей за клуб и сборную.