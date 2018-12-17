Месси забил 50-й гол и приблизился к рекорду Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал хет-трик в матче 16-го тура Ла Лиги против «Леванте» (5:0), передает sports.ru.
Это 43-й хет-трик аргентинца за клуб. Только Криштиану Роналду, выступавший ранее за «Реал», имеет больше хет-триков в испанских клубах (44).
Месси также набрал 20 очков по системе «гол+пас» в топ-5 лигах. У него 14+9 в 14 играх.
Месси первым в нынешнем сезоне покорил отметку в 20 результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах.
Кроме того, он является лучшим бомбардиров среди футболистов пяти ведущих чемпионатов.
31-летний аргентинец, начиная с 2010 года, в восьми из девяти случаев забивал за календарный год как минимум 50 мячей за клуб и сборную.
Лишь в 2013 году он забил 45 голов. Лучшим результатом в его карьере и мировым рекордом остается 91 гол в 2012-м.