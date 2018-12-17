Пн, 17.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина

Месси забил 50-й гол и приблизился к рекорду Роналду

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Barcelona tähtmängija Lionel Messi.

ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал хет-трик в матче 16-го тура Ла Лиги против «Леванте» (5:0), передает sports.ru.

Это 43-й хет-трик аргентинца за клуб. Только Криштиану Роналду, выступавший ранее за «Реал», имеет больше хет-триков в испанских клубах (44).

Месси также набрал 20 очков по системе «гол+пас» в топ-5 лигах. У него 14+9 в 14 играх.

Месси первым в нынешнем сезоне покорил отметку в 20 результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах.

Кроме того, он является лучшим бомбардиров среди футболистов пяти ведущих чемпионатов.

31-летний аргентинец, начиная с 2010 года, в восьми из девяти случаев забивал за календарный год как минимум 50 мячей за клуб и сборную.

Лишь в 2013 году он забил 45 голов. Лучшим результатом в его карьере и мировым рекордом остается 91 гол в 2012-м.

    Читать также

    Актуально

    Читать также

    НАВЕРХ