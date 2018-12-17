В понедельник начнется тестирование электронного голосования

Начиная с 9 утра 17 декабря все имеющие право голоса заинтересованные граждане могут на веб-сайте www.valimised.ee выразить свои новогодние пожелания.

Тестирование э-голосования проходит по той же самой процедуре, как и э-голосование, и у избирателя есть возможность убедиться, что его компьютер и eID в порядке и готовы к голосованию, сообщила в социальных сетях служба проведения выборов.

Новым для голосующего избирателя будет возможность использовать поиск для отбора своих предпочтений. Не нужно будет также больше долго пролистывать файл, достаточно будет просто открыть общие категории (партии на выборах) и кликнуть конкретные варианты ответов.

У избирателя, имеющего Mobiil-ID, из соображений безопасности запрашивается наряду с номером телефона и личный код.