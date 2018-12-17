Продуктовый банк просит у Нарвы 10 000 евро на свою деятельность

В своем письме в горуправу глава Продуктового банка Пийт Бурфейн напомнил, что в Нарве организация действует с декабря 2010 года. Для того, чтобы банк мог развиваться, ему требуется дополнительное складское помещение для хранения продуктов, пишет rus.err.ee.

По словам Бурфейна, Нарва - единственный город, который никак не поддерживает работу продуктового банка.