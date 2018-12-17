Продуктовый банк просит у Нарвы 10 000 евро на свою деятельность
17 декабря 2018, 9:15
Продуктовый банк обратился к властям Нарвы с просьбой о финансовой поддержке в размере 10 000 евро.
В своем письме в горуправу глава Продуктового банка Пийт Бурфейн напомнил, что в Нарве организация действует с декабря 2010 года. Для того, чтобы банк мог развиваться, ему требуется дополнительное складское помещение для хранения продуктов, пишет rus.err.ee.
По словам Бурфейна, Нарва - единственный город, который никак не поддерживает работу продуктового банка.
В настоящее время расходы Продуктового банка на свой нарвский филиал составляют 25 000 евро в год, а в этом году организация раздала нуждающимся жителям Нарвы около 30 000 кг продуктов.