Пн, 17.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина

В Харьюмаа при пожаре погиб мужчина

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Свеча.

ФОТО: SCANPIX

В воскресенье во второй половине дня в Харьюмаа вспыхнул пожар, в котором погиб мужчина.

Сообщение о пожаре в деревне Лейсту волости Козе поступило в Центр тревоги в 16.52. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, жилой дом горел открытым пламенем, а крыша на нем провалилась.

В ходе работ по ликвидации пожара в здании обнаружили тело погибшего мужчины, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Пожар был локализован в 22.22. Подробности и причины инцидента установит расследование.

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