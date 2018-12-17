В Харьюмаа при пожаре погиб мужчина
17 декабря 2018, 9:18
В воскресенье во второй половине дня в Харьюмаа вспыхнул пожар, в котором погиб мужчина.
Сообщение о пожаре в деревне Лейсту волости Козе поступило в Центр тревоги в 16.52. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, жилой дом горел открытым пламенем, а крыша на нем провалилась.
В ходе работ по ликвидации пожара в здании обнаружили тело погибшего мужчины, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Пожар был локализован в 22.22. Подробности и причины инцидента установит расследование.