Жилой комплекс Kalevi Panorama – лучшие виды на Таллинн, идеальное расположение и уединенность

«Исключительностью этого жилого комплекса, который будет готов к заселению в конце 2019 года, безусловно, является его месторасположение. Речь идет о тихом центре, позволяющем оценить все достоинства проживания в самом сердце активной и бурлящей жизнью столицы Эстонии, но в то же время наслаждаться уютом, тишиной и обилием зелени», - говорит член правления Tycoon OÜ – фирмы, выступающей в качестве генподрядчика при строительстве объекта – Юрий Петров.

Тем, чей график расписан буквально по минутам, придется по душе, что все необходимое для жизни здесь находится на расстоянии вытянутой руки. А именно, рядом с Kalevi Panorama расположены детский сад, школа, стадион Кalev, торговые и бизнес-центры, рестораны, салоны красоты, а также более крупные объекты – Восточно-Таллиннская центральная больница, автовокзал и аэропорт. Шаговая доступность не оставит равнодушными и приверженцев экологического мышления – общественному транспорту можно запросто предпочесть велосипед или пешую прогулку!

ФОТО: TYCOON OÜ

Еще одна особенность строящегося жилого комплекса – потрясающие панорамные виды на Старый город и Балтийское море с одной стороны, и на быстро меняющийся микрорайон Юлемисте с другой стороны. Дома оснащены стеклянными лифтами, позволяющими с комфортом добраться на нужный этаж, одновременно любуясь красотами Таллинна. «Уникальность Kalevi Panorama заключается в том, что три дома выстроены лесенкой и не перекрывают друг друга, то есть панорамные виды будут гарантированы всем жильцам квартир на высоких этажах. Но глаза и тех людей, которые предпочтут нижние этажи, будут отдыхать – территорию комплекса огородят, полностью озеленят и благоустроят», - подчеркнул Юрий Петров.

В настоящий момент продажи двух-, трех-, четырех- и даже пятикомнатных квартир с функциональной планировкой идут полным ходом. Среди покупателей, безусловно, ценители комфорта: молодые семьи привлекают высокотехнологичные и энергосберегающие решения умного дома, людей постарше, уже воспитавших своих детей и желающих пожить в свое удовольствие, – уют и покой, а также низкие коммунальные платежи, где оплата производится за реальное потребление. Кроме того, этот объект недвижимости вызывает большой интерес у арендодателей.

Архитектурные изыски Kalevi Panorama отражены и в интерьере. «Мы хотели, чтобы у людей был выбор, и поэтому разработали три основных направления в интерьере – New Age, Loft и City», - рассказывает архитектор по интерьеру Надежда Корнилова.

ФОТО: TYCOON OÜ

По ее словам, New Age больше связан с эко-стилем: здесь белые стены и отбеленный дубовый паркет, которые придают помещениям еще больше простора и выгодно подчеркивают яркие вкрапления в интерьере. Loft в свою очередь предлагает использование ассоциирующихся с цехом, производством и стройкой цветов, таких как серый, коричневый, черный и белый. Мебель в тех же приглушенных тонах, но с яркими и насыщенными акцентами. «Как показывает практика, Loft у нас чаще заказывают мужчины. Он довольно темный, подойдет не для всех интерьеров, но если ценитель находится, то обычно заказывает отделку всей квартиры в этом стиле», - отмечает Надежда Корнилова. Третий вариант – City – больше похож на скандинавский стиль: натуральные отделочные материалы и использование природных оттенков создают впечатление, что великолепный вид из окна продлевается в квартире.

«У нас подготовлены дизайнерские решения по всем трем стилям, но мы всегда рады реализовать творческие замысли клиентов, которые, основываясь на выбранном цвете и материале, могут придумать что-то свое», - подчеркнула архитектор по интерьеру, добавив, что существует также возможность дополнительно заказать стильные модели кухонь и гардеробов.