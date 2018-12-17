Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Барселону за 140 евро!
17 декабря 2018, 9:41
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 140 евро
Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 383 евро
Туда-обратно из Таллинна в Токио начиная с 471 евро
Туда-обратно из Таллинна в Уганду начиная с 511 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 455 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гавану начиная с 575 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 496 евро