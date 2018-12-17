Пн, 17.12.2018
Нам нужно начинать привыкать к митингам и протестам. Катри Райк

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Барселону за 140 евро!

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Барселона.

ФОТО: Pixabay

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 140 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 383 евро

Туда-обратно из Таллинна в Токио начиная с 471 евро

Туда-обратно из Таллинна в Уганду начиная с 511 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 455 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гавану начиная с 575 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 496 евро

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