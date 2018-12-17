Видео: в аварии, устроенной партенером по команде, погиб молодой мотоциклист

Произошедшее делает особенно трагическим то обстоятельство, что гонщик ничего не смог поделать, чтобы избежать гибели. В классе CP150, в котором принимал участие Азман, на трассе в Бандаре проходил очередной этап соревнований. Бадар шел на четвертом месте, когда его партнер по команде Ахмад Амран ошибся во внутреннем повороте, задел рекламный щит и тот, на беду Азмана, вылетел прямо на трассу: столкновения с ним гонщик избежать не мог.