Андрус Ансип: «Готовьтесь к не столь благополучным временам»

- Каковы сейчас для Европы основные задачи, решение которых поможет и в будущем быть весомым игроком в глобальной экономической конкуренции?

- Я могу говорить в основном о находящейся в моем ведении цифровой сфере. Для того чтобы конкурировать с остальным миром, обязательно нужно создать единый цифровой рынок.

Вместо одного большого рынка с 500 миллионами платежеспособных потребителей в Европе по-прежнему существуют 28 достаточно фрагментированных рынков. Правда, за четыре года мы уже многого добились.

- Что бы вы назвали в первую очередь?

- Например, в результате отмены платы за роуминг объем передачи данных в роуминге, то есть когда люди находятся в других странах Европейского союза, за год вырос аж на 435 процентов.

Мы добились того, что в Европе люди могут брать цифровой контент с собой: если у них оформлен законный доступ к какому-либо контенту в одной стране Евросоюза, то при перемещении по любой другой стране Евросоюза доступ сохраняется. Это стало реальностью только с 1 апреля нынешнего года.

- Сильным ли было противостояние этому?

- Разумеется. В подобных случаях это обычное дело со стороны различных заинтересованных групп.

Также мы договорились об отмене с 3 декабря 2018 года необоснованной геоблокировки, то есть ограничения, связанного с географическим местонахождением пользователей, которое сильно препятствовало развитию э-торговли. До сих пор лишь каждому третьему потенциальному покупателю удавалось успешно довести до конца процесс покупки в э-магазине другого государства Европейского союза.

Одной из технологий будущего, несомненно, является искусственный интеллект. В сочетании с интернетом вещей он очень значительно изменит мир. Для того чтобы конкурировать с субъектами, имеющими в своем распоряжении очень большие базы данных, Европейский союз должен открыть доступ к данным, в первую очередь для своих разработчиков.

В этой сфере мы тоже сумели сделать многое. Закон о защите персональных данных — существует общий регламент для всего Европейского союза вместо 28 законодательств. Это, разумеется, упрощает разработчику жизнь.

Важно разрешить свободное перемещение данных. Противостояние этому тоже было весьма велико, но теперь это становится реальностью.

Принудительная локализация данных в Европе до сих пор достаточно распространена. У нас существует огромное количество регламентов. Это означает, что, к примеру, разработчику в Германии, который строит поезда и продает их в том числе в Испании, приходится строить свой дата-центр также в Испании и во всех остальных странах, где используются его поезда. Это затратно, но еще хуже то, что если эти данные не могут перемещаться из одной страны в другую, то разработать новый, принципиально более эффективный продукт, опираясь на данные, собранные с маленькой территории маленькой страны, гораздо труднее, чем в случае, если данные собирают с большой территории и с большого массива потребителей.