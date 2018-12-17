Спасатели вынесли из горящего дома пожилого мужчину

Сообщение о пожаре на улице Кяо в районе Кристийне поступило в Центр тревоги в 19.11. К тому времени, когда на место прибыли спасатели, в здании горело перекрытие между первым и вторым этажом. Из здания вынесли пожилого мужчину, которого скорая помощь доставила в больницу, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.