Спасатели вынесли из горящего дома пожилого мужчину
17 декабря 2018, 10:04
В воскресенье вечером в Таллинне загорелся жилой дом, спасатели вынесли из него пожилого мужчину.
Сообщение о пожаре на улице Кяо в районе Кристийне поступило в Центр тревоги в 19.11. К тому времени, когда на место прибыли спасатели, в здании горело перекрытие между первым и вторым этажом. Из здания вынесли пожилого мужчину, которого скорая помощь доставила в больницу, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Спасатели также вскрыли конструкции здания для поиска очагов пожара. Пожар был локализован к 20.19. Подробности и причины инцидента установит расследование.