Пн, 17.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Спасатели вынесли из горящего дома пожилого мужчину

Спасатели вынесли из горящего дома пожилого мужчину

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пожарные. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

В воскресенье вечером в Таллинне загорелся жилой дом, спасатели вынесли из него пожилого мужчину.

Сообщение о пожаре на улице Кяо в районе Кристийне поступило в Центр тревоги в 19.11. К тому времени, когда на место прибыли спасатели, в здании горело перекрытие между первым и вторым этажом. Из здания вынесли пожилого мужчину, которого скорая помощь доставила в больницу, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели также вскрыли конструкции здания для поиска очагов пожара. Пожар был локализован к 20.19. Подробности и причины инцидента установит расследование.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ