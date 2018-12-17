Пн, 17.12.2018
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  • Задолжавший государству свыше 550 000 евро бизнесмен Меэлис Лао признан банкротом

Задолжавший государству свыше 550 000 евро бизнесмен Меэлис Лао признан банкротом

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Меэлис Лао.

ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

На прошлой неделе вступило в законную силу решение суда, согласно которому предприниматель Меэлис Лао был признан банкротом.

«Должник Меэлис Лао был объявлен банкротом еще 3 апреля. Однако он оспорил решение о банкротстве. В итоге постановление вступило в силу 12 декабря, когда Государственный суд не принял к рассмотрению его жалобу», - сообщила порталу Rus.ERR пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайа-Лийза Табри и добавила, что на сегодняшний день Меэлис Лао банкрот, его задолженность по налогам составляет 563 732 евро.

По состоянию на 17 декабря запрет на осуществление коммерческой деятельности установлен в отношение 784 лиц.

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