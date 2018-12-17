Задолжавший государству свыше 550 000 евро бизнесмен Меэлис Лао признан банкротом

«Должник Меэлис Лао был объявлен банкротом еще 3 апреля. Однако он оспорил решение о банкротстве. В итоге постановление вступило в силу 12 декабря, когда Государственный суд не принял к рассмотрению его жалобу», - сообщила порталу Rus.ERR пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайа-Лийза Табри и добавила, что на сегодняшний день Меэлис Лао банкрот, его задолженность по налогам составляет 563 732 евро.