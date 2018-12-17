Литва предоставила политическое убежище еще одному активисту из России

Бывший журналист, оппозиционный политик Алексей Шитик в сентябре приехал в Литву из Сибири.

"Могу подтвердить, что ему было предоставлено политическое убежище", - сказала BNS директор Департамента миграции (ДМ) Эвелина Гудзинскайте.

Шитик сказал радио "Радио Свободная Европа", что покинул Россию из-за угроз от неизвестных лиц.

Он также утверждал, что российская прокуратура собиралась начать расследование относительно вероятного разжигания розни против работающих в регионе граждан Китая.

В прошлом году Шитик участвовал в выборах мэра города Асино (Томская область РФ) и набрал 25% голосов. Он участвовал в выборах с оппозиционной партией "Яблоко".

Шитик раньше работал журналистом-расследователем.