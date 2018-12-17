У владельцев новых ИД-карт могут возникнуть проблемы с банком
17 декабря 2018, 10:33
Как сообщает Luminor Eesti, банк не готов предоставить доступ к электронным услугам владельцам новых ИД-карт.
«Выдаваемые с 3 декабря 2018 года новые ИД-карты по техническим причинам невозможно на данный момент использовать для э-услуг Luminor. Занимаемся решением проблемы и поддержка для новых ИД-карт должна быть готова в январе 2019 года», - сказал Postimees представитель банка Хедвиг Мейдра.
Поэтому Luminor просит своих клиентов использовать другие средства аутентификации, например, Mobiil-ID, кодовое приложение Nordea или цифровой ключ. Со старыми ИД-картами э-услуги Luminor работают по-прежнему.
Swedbank, SEB и LHV, а также государственные э-услуги завершили разработку поддержки новых ИД-карт.