У владельцев новых ИД-карт могут возникнуть проблемы с банком

«Выдаваемые с 3 декабря 2018 года новые ИД-карты по техническим причинам невозможно на данный момент использовать для э-услуг Luminor. Занимаемся решением проблемы и поддержка для новых ИД-карт должна быть готова в январе 2019 года», - сказал Postimees представитель банка Хедвиг Мейдра.