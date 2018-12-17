Пн, 17.12.2018
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У владельцев новых ИД-карт могут возникнуть проблемы с банком

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Презентация новой ИД-карты.

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Как сообщает Luminor Eesti, банк не готов предоставить доступ к электронным услугам владельцам новых ИД-карт.

«Выдаваемые с 3 декабря 2018 года новые ИД-карты по техническим причинам невозможно на данный момент использовать для э-услуг Luminor. Занимаемся решением проблемы и поддержка для новых ИД-карт должна быть готова в январе 2019 года», - сказал Postimees представитель банка Хедвиг Мейдра.

Поэтому Luminor просит своих клиентов использовать другие средства аутентификации, например, Mobiil-ID, кодовое приложение Nordea или цифровой ключ. Со старыми ИД-картами э-услуги Luminor работают по-прежнему.

Swedbank, SEB и LHV, а также государственные э-услуги завершили разработку поддержки новых ИД-карт.

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