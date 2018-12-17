Норвежские СМИ раскрыли подробности допингового дела Шмигун-Вяхи

Ранее было известно, что Шмигун-Вяхи обратилась не в Спортивный арбитражный суд, а в Европейский суд по правам человека. Это был неординарный поступок. По данным Dagbladet Шмигун и ее представителям не была предоставлена возможность присутствовать на вскрытии пробы. Однако проба была вскрыта. Это посчитали нарушением прав спортсменки и результат теста был признан недействительным.