Норвежские СМИ раскрыли подробности допингового дела Шмигун-Вяхи

После долгой судегбной тяжбы год назад допинг проба, сданная Кристиной Шмигун-Вяхи в 2006 году на Олимпиаде в Турине, не была признанна позитивной и эстонке были оставлены завоеванные олимпийские золотые медали. Норвежская газета Dagbladet раскрыла причины признания спортсменки невиновной, передает Postimees.
Ранее было известно, что Шмигун-Вяхи обратилась не в Спортивный арбитражный суд, а в Европейский суд по правам человека. Это был неординарный поступок. По данным Dagbladet Шмигун и ее представителям не была предоставлена возможность присутствовать на вскрытии пробы. Однако проба была вскрыта. Это посчитали нарушением прав спортсменки и результат теста был признан недействительным.
Шмигун выиграла два золота в Турине на дистанции 10 километров с раздельным стартом и в скиатлоне. Однако затем Шмигун ыла обвинена в употреблении допинга. Судебная тяжба продолжалась несколько лет и в прошлом году на официальном сайте МОК появилось короткое заявление: "МОК сообщает, что повторное тестирование допинг-проб, взятых на ОИ-2006, окончено и каких-либо следов использования допинга спортсменами не обнаружено."