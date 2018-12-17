Кризис в Нарвском музее миновал - и старинный замок предстанет в обновленном виде

В 2016 году было получено положительное решение о финансировании проекта. Реконструкция Нарвского замка оценивается в более чем 4 миллиона евро, из которых 3,54 миллиона выделены Фондом регионального развития ЕС через Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS). Проект реконструкции составило архитектурное бюро JVR. Договор со строительной фирмой Scandec Ehitus музей заключил в январе 2018 года, а собственно работы идут с февраля. К концу июня 2019 года все стройработы и инсталляция новой экспозиции должны быть завершены - на начало июля намечено открытие обновленного музея.

Как уже рассказывало «Северное побережье», в Нарвском замке приведут в порядок и откроют для посетителей восточный флигель конвентского дома - его комнаты, внутристенные лестницы, подвалы и галерею. Внутренний двор конвентского дома станет зоной отдыха, представлений и концертов.

Руководитель проектов Нарвского музея Анастасия Туудер рассказала, что идея полностью обновить постоянную экспозицию Нарвского музея родилась десять лет назад. Старая экспозиция была создана в 1986 году, и она устарела во всех смыслах.

При этом у музея было большое желание открыть для посещений восточный флигель Нарвского замка — это та его часть, стена и колодезная башня которой видны со стороны реки Нарва и берегового променада. Именно в восточном флигеле и разместится новая экспозиция.

«Тема новой экспозиции - сам Нарвский замок, - рассказывает Туудер. - Сейчас на выставках мы говорим мало о Нарвском замке, а в будущем подробно расскажем о его истории и роли».

Важным нововведением станет то, что новая постоянная экспозиция в обновленных помещениях будет доступна для людей в инвалидных колясках. Правда, для них по-прежнему недоступными останутся этажи высокой замковой башни, внутреннее устройство которой не позволяет ни лестницы расширить, ни лифт провести.

Начало реализации дорогостоящего европроекта пришлось на время затянувшегося финансового кризиса в целевом учреждении «Нарвский музей». Оно было создано в 2012 году на двоих государством и нарвским самоуправлением, а кризис 2016-2018 годов был вызван недофинансированием из горбюджета зарплат работников музея. Недофинансирование являлось политическим решением местных центристов: большинство депутатов были недовольны ведением дел в музее, якобы непрозрачностью его бюджета, дотированием работы нового музейного ресторана «Рондель».

На волне кризиса были произведены смены составов совета и правления музея. Нынешний член правления Иво Пости сказал в комментарии «Северному побережью», что к настоящему времени отношения с городской властью улажены: «По-моему, у нас очень хорошо идет сотрудничество, то есть проблем нет».

«Я думаю, музей стал более открытым и начал тесно общаться с горуправой и горсобранием, - объясняет Пости. - У нас произошла смена людей - и теперь открыта новая страница».

Пости также сообщил, что, несмотря на такую угрозу, музею удалось избежать сокращения кадров: «И мы даже не смогли бы это сделать, потому что у нас идет совместный с EAS проект реконструкции, и там по правилам мы должны сохранять имеющееся положение и создавать больше рабочих мест, например, брать на работу новых гидов».

Стройплощадку реконструкции Нарвского музея на днях посетила очередная комиссия из представителей сотрудничающих организаций, и, как затем констатировал Иво Пости, «все идет по графику».

«Если так пойдет и дальше, то уже в январе мы будем открывать вход в музей через Северный двор, монтаж новой экспозиции планируем примерно на май, а в начале июля откроем уже все», - сказал он.

Пости также рассказал, что, несмотря на возможные неудобства, вызванные строительными и прочими работами, число посетителей музея даже выросло: «У нас был очень успешный год по деньгам, по продаже билетов и так далее. Во-первых, маркетинг стал лучше, во-вторых, интереса к Нарве в целом стало намного больше - и гостей города стало больше».

«Мы были очень активны: делали рекламу музея, приняли гораздо больше посетителей ресторана, провели много экскурсий по «Кренгольму» и так далее. Особенно много работали с теми гостями Нарвы, кто приезжал летом на представления «Кремлевские соловьи», - рассказал руководитель музея.