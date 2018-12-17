Некоронованный король недвижимости планирует в Таллинне первый небоскреб

Правда, грандиозные планы по строительству небоскреба уже немного спустили с небес на землю, поскольку, по мнению Министерства обороны, 210-метровая башня ограничила бы видимость для радара воздушного наблюдения, то есть будущему владельцу участка вероятно придется смириться с тем, что здание будет высотой всего 160 метров.

Однако и при этом он будет заслуживать титула первого таллиннского небоскреба: в Таллинне считается небоскребом здание выше 124 метров. Даже для центра, где и без того хватает высотных зданий, это большой скачок вверх: например, башни-близнецы Swissotel на Торнимяэ почти на 50 метров ниже.