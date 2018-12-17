Перемещение денег, заработанных преступным путем, обходится дорого

Не все то золото, что блестит

Вербовка посредников можно происходить и очень тонко. Например, по словам Кельта, в этом году в Эстонии были случаи, когда людей вербовали через объявления о работе. «Хочешь работать из дома? Хочешь получать нетто-зарплату в 3000 евро?» Мы все видели объявления аналогичного содержания. А через них могут искать танкистов. «Людям предлагается работа, например, по обслуживанию клиентов, и просят данные банковского счета, куда будут переводить зарплату. После этого фирма „случайно“ переводит какую-то сумму, например, 20 000 евро. Фирма приносит извинения, говорит, что в действительности деньги предназначались бизнес-партнеру, и они просто ошиблись. Поросят, чтобы человек сам перевел деньги дальше. А в действительности это было перемещением денег, полученных преступным путем»,– объяснил Кельт суть схемы. Жертвами такой вербовки, по его словам, чаще всего становятся студенты, которые не могут работать с полной занятостью, или родители маленьких детей, которые сидят дома.

Больше всего шокирует то обстоятельство, что часто для своей защиты оказывается недостаточно проверить репутацию фирмы, в которую человек устраивается на работу. Кельт привел в пример американских коллег: «У них был случай, когда киберпреступник получил доступ к аккаунтам фирмы, легитимно публикующей объявления о работе, и добавил туда свое объявление. Так было найдено огромное количество танкистов, которые считали, что работают в подчинении у легитимной фирмы».

Кельт подчеркнул, что нужно быть крайне критическими по отношению к фирмам и людям, которым вы передаете свои данные: «Также нужно задать себе вопрос, как часто прежде какие-нибудь фирмы переводили вам на счет 20 000 евро? Такого не происходит. Особенно, если после просят перевести деньги на счет какого-то третьего лица. Критически нужно подумать и о том, отвечает ли суть работы предлагаемой зарплате? Если вам предлагают 3000 евро за то, что вы пару часов сидите у компьютера, правильно ли это? Не все то золото, что блестит».

Техника, купленная по краденным кредиткам, осела в Эстонии

В Пыхьяской префектуры были возбуждены около 40 уголовных дел против танкистов. Одним из примеров обвинения в отмывании денег, попавшим в суд, является история, когда действовавший в Эстонии человек А.П. с подельником преобразовывал, приобретал, обладал и использовал имущество, полученное преступной деятельность, чтобы скрыть его незаконное происхождение и помочь преступникам. А именно, в Германии было совершено кибермошенничество, в ходе которого по краденным кредиткам в интернет-магазине была куплена техника, а товар отправили в Эстонию разным людям. Всего в Эстонию прибыли как минимум 656 посылок.

В Эстонии А.П. с подельником забирали посылке в почтовых конторах, используя поддельные документы, и распродавали их на разных форумах и порталах продаж: okidoki, forum.pistik.com, Eestifoto.ee и eBay. Криминальный доход составил, как минимум, 273 893,59 евро и 5801,83 долларов, а также 24 251 евро. В посылках главным образом, была техника: камеры GoPro, планшеты и телефоны iPhone.

Обоих признали виновными в совершении преступления по статье 394 Пенитенциарного кодекса, то есть в отмывании денег.