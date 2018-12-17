Перемещение денег, заработанных преступным путем, обходится дорого

В этом году в производстве Пыхьяской префектуры было около 40 уголовных дел, согласно которым люди помогали перемещать и скрывать деньги, заработанные преступным путем. Такие «дела на пару кликов» являются преступлениеми первой степени тяжести, за которые можно получить до десяти лет лишения свободы, пишет Postimees.
После совершения преступления, мошенник сталкивается с проблемой: деньги выманены, но для их использования придется придумать новую преступную схему.
Возьмем, например, BEC-схему (business email compromise), при котором преступник хорошо осведомлен о жизни одного известного и уважаемого предприятия. Он крадет идентитет его руководителя, создав контактные данные с правильным адресом электронной почты и номером телефона. Дальше, отстранив реального начальника, он берет управление фирмой в свои руки и говорит, что хочет провернуть одну сделку. Переговоры подделываются, заключается договор, и фирма оказывается на крючке. Теперь преступнику остается только дождаться денег или продукцию, о которой заключили договор. Но для перевода преступник не хочет давать свой настоящий банковский счет, поскольку если мошенничество вскроется, то это будет первым, что проверит полиция. Вместо него преступник использует посредников, или танкистов, которые за небольшую сумму соглашаются перевести деньги на свой счет и после передают их дальше.
Деньги обходным путем
В итоге сумма переходит с одного счета на другой, пока не окажется, что пункт назначения невозможно, или крайне сложно выяснить.
Таким образом, посредник становится человеком, который отмывает деньги. По словам руководителя службы по борьбе с мошенничествами и киберпреступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, в любом случае речь идет о молодых, – 20-40-летних людях – у которых нет регулярного дохода, и которые испытывают финансовые трудности: «Его биография может быть чистой, но чаще всего у него есть контакты в преступном сообществе». В этом году в Пыхьяской префектуры были возбуждены чуть меньше 40 уголовных дел, связанных с перемещением денег, полученных преступным путем. А посредников было поймано даже больше этой цифры.
«Размер перемещаемых сумм зависит от предварительного преступления, но у нас в производстве проходили, например, суммы более 600 000 евро»,– сказал Кельт. Плата за услугу при перемещении денег, по словам Кельта, составляет около 10 процентов, но это не означает, что посредник оставляет все эти деньги себе. В Эстонии, например, была разоблачена шайка из шести человек, которая связывалась с действующими за границей преступниками, чтобы, по сути, предложить им услугу по отмыванию денег. В подчинении этой шайки «работала» пара десятков посредников, которые получали за перевод денег по несколько тысяч евро. Остальную плату за услугу шайка из шести человек клала себе в карман.
«Вероятнее всего, посредникам вешали лапшу на уши, мол, положить деньги к себе на счет они не могут, поскольку судебные исполнители дышат в затылок и сразу все заберут», – объяснил Кельт. Танкистам отдают распоряжение перевести деньги за границу, например, на счет какой-то скрытой фирмы: «Стран много. А поскольку у посредников нестабильный доход, они соглашаются с планом за небольшое вознаграждение».
Что несет с собой такое перемещение денег? «Отмывание денег является преступлением первой степени тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет».
Поскольку банковский счет танкиста, в любом случае, оказывается первым, куда переводят деньги потерпевшего в предварительном преступлении, то вероятность быть пойманным, по словам Кельта, велика: «Кроме того, люди, которым предъявлялось подозрение в отмывании денег, не всегда отдавали себе отчет в том, что если обычно через банковский счет у них проходили 100 евро в месяц, и вдруг там оказываются 100 000 евро из чужой страны, это вызовет подозрение как у банка, так и у полиции».
Непонятое преступление
Самая большая проблема, по словам Кельта, заключается в том, что посредники не понимают серьезности преступления: «Даже если они понимают, что перемещают деньги, полученные преступным путем, они считают, что сами они никак не связаны с предварительным преступлением. Это ошибочное мнение, мол, я просто человек, который сделал пару кликов в интернет-банке, я же не совершал преступления или мошенничества». В действительности перемещающий деньги занимает очень важное место в преступной сети: «Преступник не сможет использовать деньги, полученные преступным путем, если кто-то не согласиться пропустить их через свой счет. А если не будет возможности самому использовать полученные деньги, то не будет смысла совершать преступления. Таким образом, тот, кто предоставляет счет или перемещает деньги – очень важное звено».
Отмывание денег для обычного человека – это чуждое преступление, которое чаще всего связывают со схемами, происходящими на вершине банков и иных финансовых учреждений: «В действительности, отмыванием денег является уже то, что Мати якобы крадет у соседа автомобиль, продает его в Латвии, отправляет деньги на чужой счет, откуда деньги возвращаются к Мати. Таким образом, предоставивший счет и переместивший деньги стал участником отмывания денег».
На вопрос, создал ли скандал, связанный с отмыванием денег в Danske, у иностранных преступников ощущение, что Эстония – это хорошее место, где можно отмыть свои грязные деньги на счетах частных лиц, Кельт ответит, что он в это не верит: «Некоторые преступники нашли в Эстонии простую работенку, то есть контакты с теми, кто совершает предварительное преступление за границей, например, киберпреступниками, и начали предлагать им услуги. В результате работы этого года мы задержали несколько человек, а потому количество эпизодов отмывания денег во второй половине года стало прибавляться медленнее».
Не все то золото, что блестит
Вербовка посредников можно происходить и очень тонко. Например, по словам Кельта, в этом году в Эстонии были случаи, когда людей вербовали через объявления о работе. «Хочешь работать из дома? Хочешь получать нетто-зарплату в 3000 евро?» Мы все видели объявления аналогичного содержания. А через них могут искать танкистов. «Людям предлагается работа, например, по обслуживанию клиентов, и просят данные банковского счета, куда будут переводить зарплату. После этого фирма „случайно“ переводит какую-то сумму, например, 20 000 евро. Фирма приносит извинения, говорит, что в действительности деньги предназначались бизнес-партнеру, и они просто ошиблись. Поросят, чтобы человек сам перевел деньги дальше. А в действительности это было перемещением денег, полученных преступным путем»,– объяснил Кельт суть схемы. Жертвами такой вербовки, по его словам, чаще всего становятся студенты, которые не могут работать с полной занятостью, или родители маленьких детей, которые сидят дома.
Больше всего шокирует то обстоятельство, что часто для своей защиты оказывается недостаточно проверить репутацию фирмы, в которую человек устраивается на работу. Кельт привел в пример американских коллег: «У них был случай, когда киберпреступник получил доступ к аккаунтам фирмы, легитимно публикующей объявления о работе, и добавил туда свое объявление. Так было найдено огромное количество танкистов, которые считали, что работают в подчинении у легитимной фирмы».
Кельт подчеркнул, что нужно быть крайне критическими по отношению к фирмам и людям, которым вы передаете свои данные: «Также нужно задать себе вопрос, как часто прежде какие-нибудь фирмы переводили вам на счет 20 000 евро? Такого не происходит. Особенно, если после просят перевести деньги на счет какого-то третьего лица. Критически нужно подумать и о том, отвечает ли суть работы предлагаемой зарплате? Если вам предлагают 3000 евро за то, что вы пару часов сидите у компьютера, правильно ли это? Не все то золото, что блестит».
Техника, купленная по краденным кредиткам, осела в Эстонии
В Пыхьяской префектуры были возбуждены около 40 уголовных дел против танкистов. Одним из примеров обвинения в отмывании денег, попавшим в суд, является история, когда действовавший в Эстонии человек А.П. с подельником преобразовывал, приобретал, обладал и использовал имущество, полученное преступной деятельность, чтобы скрыть его незаконное происхождение и помочь преступникам. А именно, в Германии было совершено кибермошенничество, в ходе которого по краденным кредиткам в интернет-магазине была куплена техника, а товар отправили в Эстонию разным людям. Всего в Эстонию прибыли как минимум 656 посылок.
В Эстонии А.П. с подельником забирали посылке в почтовых конторах, используя поддельные документы, и распродавали их на разных форумах и порталах продаж: okidoki, forum.pistik.com, Eestifoto.ee и eBay. Криминальный доход составил, как минимум, 273 893,59 евро и 5801,83 долларов, а также 24 251 евро. В посылках главным образом, была техника: камеры GoPro, планшеты и телефоны iPhone.
Обоих признали виновными в совершении преступления по статье 394 Пенитенциарного кодекса, то есть в отмывании денег.