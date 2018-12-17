Пн, 17.12.2018
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  • Фото и видео: в Ласнамяэ полыхала квартира, есть пострадавшие

Фото и видео: в Ласнамяэ полыхала квартира, есть пострадавшие

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Пожар в Ласнамяэ.

ФОТО: Lugeja foto

В понедельник утром спасатели получили вызов в Ласнамяэ, где горела квартира.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в 10:29 центр тревоги получил сообщение, что на улице Паазику горит квартира. «В 11:05 работы по тушению пожара прекратили, в настоящий момент ситуация взята под контроль», - заверил он.

Пожар в Ласнамяэ.

ФОТО: Lugeja foto

Из горящей квартиры вынесли двух пострадавших, которых передали в руки скорой помощи и доставили в больницу. Пресс-центр спасателей не смог предоставить точную информацию об их состоянии здоровья.

Пожар в Ласнамяэ.

ФОТО: Lugeja foto

«Еще рано говорит, что стало причиной пожара. Сейчас на месте происшествия будут разбираться специалисты», - добавил пресс-секретарь.

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