Фото и видео: в Ласнамяэ полыхала квартира, есть пострадавшие
17 декабря 2018, 11:28
В понедельник утром спасатели получили вызов в Ласнамяэ, где горела квартира.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в 10:29 центр тревоги получил сообщение, что на улице Паазику горит квартира. «В 11:05 работы по тушению пожара прекратили, в настоящий момент ситуация взята под контроль», - заверил он.
Из горящей квартиры вынесли двух пострадавших, которых передали в руки скорой помощи и доставили в больницу. Пресс-центр спасателей не смог предоставить точную информацию об их состоянии здоровья.
«Еще рано говорит, что стало причиной пожара. Сейчас на месте происшествия будут разбираться специалисты», - добавил пресс-секретарь.