Фото и видео: в Ласнамяэ полыхала квартира, есть пострадавшие

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в 10:29 центр тревоги получил сообщение, что на улице Паазику горит квартира. «В 11:05 работы по тушению пожара прекратили, в настоящий момент ситуация взята под контроль», - заверил он.

Пожар в Ласнамяэ. ФОТО: Lugeja foto

Из горящей квартиры вынесли двух пострадавших, которых передали в руки скорой помощи и доставили в больницу. Пресс-центр спасателей не смог предоставить точную информацию об их состоянии здоровья.

Пожар в Ласнамяэ. ФОТО: Lugeja foto