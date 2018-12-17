Пн, 17.12.2018
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Шумахер пошел на поправку, но нуждается в дорогостоящем лечении

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Michael Schumacher.

ФОТО: imago/Hoch Zwei/Scanpix

В конце декабря минет пять лет с того трагического дня, когда Михаэль Шумахер, получив травму головы на одном из горнолыжных курортов, впал в кому. Однако дорогостоящее лечение и забота близких сделали почти невозможное: Шумахер пошел на поправку, но путь до выздроволения дорогой и не близкий, передает Postimees.

Британское издание Daily Mail описывает картину состояния немца так: если год назад немец едва восприниамл окружающую действительность, но сейцас Шуми может сидеть в инвалидном кресле и смотреть на вид из окна спални своей виллы. Президент ФИА Жан Тодт заявил, что вместе с Михаэлем смотрел Гран-При Бразилии.

На данный момент Шумахер не прикован к постели и не нуждается в аппаратах поддержки дыхания. Однако, по-прежнему, Шумахеру требуется дорогостоящее восстановительное лечение, сумма которых достигает отметки в 220000 евро в месяц.

Немецкое издание Bravo сообщает, что после Рождества Шумахера перевезут в клинику Далласа, в США, которая специализируется на восстановлении от нейрохиругических травм. 

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