Шумахер пошел на поправку, но нуждается в дорогостоящем лечении

В конце декабря минет пять лет с того трагического дня, когда Михаэль Шумахер, получив травму головы на одном из горнолыжных курортов, впал в кому. Однако дорогостоящее лечение и забота близких сделали почти невозможное: Шумахер пошел на поправку, но путь до выздроволения дорогой и не близкий, передает Postimees.
Британское издание Daily Mail описывает картину состояния немца так: если год назад немец едва восприниамл окружающую действительность, но сейцас Шуми может сидеть в инвалидном кресле и смотреть на вид из окна спални своей виллы. Президент ФИА Жан Тодт заявил, что вместе с Михаэлем смотрел Гран-При Бразилии.
На данный момент Шумахер не прикован к постели и не нуждается в аппаратах поддержки дыхания. Однако, по-прежнему, Шумахеру требуется дорогостоящее восстановительное лечение, сумма которых достигает отметки в 220000 евро в месяц.
Немецкое издание Bravo сообщает, что после Рождества Шумахера перевезут в клинику Далласа, в США, которая специализируется на восстановлении от нейрохиругических травм.