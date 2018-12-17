Шумахер пошел на поправку, но нуждается в дорогостоящем лечении

В конце декабря минет пять лет с того трагического дня, когда Михаэль Шумахер, получив травму головы на одном из горнолыжных курортов, впал в кому. Однако дорогостоящее лечение и забота близких сделали почти невозможное: Шумахер пошел на поправку, но путь до выздроволения дорогой и не близкий, передает Postimees.