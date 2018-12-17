Совершившей ДТП пьяной сотруднице полиции вынесен приговор

Вечером 29 декабря прошлого года в волости Хяэдемеэсте в автомобиле, оказавшемся в кювете, были обнаружены две сотрудницы полиции в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня, почти год спустя, перед судом предстала одна из них, которая в тот вечер была за рулем, - теперь уже бывшая сотрудница полиции Кейти Лийвакиви.

Хотя защитник Индрек Сирк ходатайствовал об оправдании бывшей сотрудницы полиции, судья Ану Тамменийт посчитала, что вождение в состоянии криминального алкогольного опьянения было доказано. Суд приговорил Лийвакиви к шести месяцам условного заключения с испытательным сроком в один год. Также она останется без водительских прав на шесть месяцев.