Совершившей ДТП пьяной сотруднице полиции вынесен приговор

Сегодня прошло заседание суда по делу бывшей сотрудницы полиции, которая в конце прошлого года совершила ДТП в состоянии криминального алкогольного опьянения. Суд приговорил ее к шести месяцам условного тюремного заключения и оставил без водительских прав, пишет Pärnu Postimees.
Вечером 29 декабря прошлого года в волости Хяэдемеэсте в автомобиле, оказавшемся в кювете, были обнаружены две сотрудницы полиции в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня, почти год спустя, перед судом предстала одна из них, которая в тот вечер была за рулем, - теперь уже бывшая сотрудница полиции Кейти Лийвакиви.
Хотя защитник Индрек Сирк ходатайствовал об оправдании бывшей сотрудницы полиции, судья Ану Тамменийт посчитала, что вождение в состоянии криминального алкогольного опьянения было доказано. Суд приговорил Лийвакиви к шести месяцам условного заключения с испытательным сроком в один год. Также она останется без водительских прав на шесть месяцев.
В своих показания Лийвакиви утверждала, что употребила алкоголь уже после ДТП. Факт ее опьянения действительно не был установлен сразу после аварии, но отчасти это было невозможно сделать из-за действий самой Лийвакиви, поскольку сначала она отказалась дышать в алкометр. Будет ли она подавать апелляцию, пока неизвестно.