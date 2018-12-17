Встреча Дедов Морозов в Нарве: оператор ПБК вызвал подозрения у российских пограничников
Инцидентом омрачилась встреча Деда Мороза из Ивангорода и Санта Клауса из Нарвы, которая традиционно организуется муниципальными властями двух городов в декабре. На фото и видео мероприятие снимали люди, пересекающие границу, а также большая группа журналистов. Но только к одному из них у российских пограничников неожиданно возникли претензии.
Обычно “новогодние волшебники” встречаются на середине моста, но в этот раз российская делегация ожидала гостей у входа на пограничный терминал Ивангорода и встреча состоялась на российской территории, в нескольких шагах от российского пограничного столба.
Кроме прессы и муниципальных руководителей двух городов на встрече были представители российской Федеральной таможенной службы и два офицера Пограничной службы ФСБ России.
Когда Дед Мороз и Санта-Клаус закончили фотографироваться на въезде на пограничный мост с российской стороны и двинулись в сторону Нарвы, офицер-пограничник подошел к оператору ПБК и спросил:
- На каком основании вы проводите видеосъемку?
- Я ничего не снимал, - ответил оператор, имея ввиду, очевидно, что не снимал пограничный терминал.
- Покажите запись, - сказал офицер.
- Начинается… - вздохнул оператор.
Российские пограничники задержали оператора. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, оператор пересек линию пограничных столбов и формально его могут обвинить даже в незаконном пересечении границы. Но, вероятно, всё ограничится тем, что запись потребуют стереть.
Организаторы праздника согласовали проход делегаций с пограничными властями, но отдельного разрешения на видеосъемку не запрашивали. В то же время, видеосъёмку проводили и другие люди (телефонами, одна из журналисток - камерой для селфи), и некоторые также пересекали линию пограничных столбов. Однако Игорь Абрамсон был единственным, кто использовал большую видеокамеру на штативе на российской территории.
Встреча Деда Мороза и Санта-Клауса проводится уже много лет, и в прошлом таких инцидентов не возникало. Раньше разрешали снимать даже внутри российского пограничного терминала.
На этот раз российские таможенники (как, кстати, и их эстонские коллеги) фотографировались с Дедом Морозом и Санта-Клаусом, у них претензий к мероприятию не возникло. Два офицера-пограничника следили за происходящим со стороны и не участвовали в фотосессии с Дедом Морозом и Санта-Клаусом.
Как сообщил ERR сам Абрамсон, российские пограничники его отпустили после того, как он написал объяснительную.