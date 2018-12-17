Встреча Дедов Морозов в Нарве: оператор ПБК вызвал подозрения у российских пограничников

Оператор ПБК Игорь Абрамсон идет за Санта-Клаусом на пограничный мост. ФОТО: Николай Андреев

Обычно “новогодние волшебники” встречаются на середине моста, но в этот раз российская делегация ожидала гостей у входа на пограничный терминал Ивангорода и встреча состоялась на российской территории, в нескольких шагах от российского пограничного столба.

Кроме прессы и муниципальных руководителей двух городов на встрече были представители российской Федеральной таможенной службы и два офицера Пограничной службы ФСБ России.

Когда Дед Мороз и Санта-Клаус закончили фотографироваться на въезде на пограничный мост с российской стороны и двинулись в сторону Нарвы, офицер-пограничник подошел к оператору ПБК и спросил:

- На каком основании вы проводите видеосъемку?

- Я ничего не снимал, - ответил оператор, имея ввиду, очевидно, что не снимал пограничный терминал.

- Покажите запись, - сказал офицер.

- Начинается… - вздохнул оператор.

Российские пограничники задержали оператора. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, оператор пересек линию пограничных столбов и формально его могут обвинить даже в незаконном пересечении границы. Но, вероятно, всё ограничится тем, что запись потребуют стереть.

Организаторы праздника согласовали проход делегаций с пограничными властями, но отдельного разрешения на видеосъемку не запрашивали. В то же время, видеосъёмку проводили и другие люди (телефонами, одна из журналисток - камерой для селфи), и некоторые также пересекали линию пограничных столбов. Однако Игорь Абрамсон был единственным, кто использовал большую видеокамеру на штативе на российской территории.

Встреча Деда Мороза и Санта-Клауса проводится уже много лет, и в прошлом таких инцидентов не возникало. Раньше разрешали снимать даже внутри российского пограничного терминала.

На этот раз российские таможенники (как, кстати, и их эстонские коллеги) фотографировались с Дедом Морозом и Санта-Клаусом, у них претензий к мероприятию не возникло. Два офицера-пограничника следили за происходящим со стороны и не участвовали в фотосессии с Дедом Морозом и Санта-Клаусом.