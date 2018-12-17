За четыре года с бумаги в бой: эстонские инженеры конструируют передовые беспилотники

Две разных Milrem

В августе 2017 года Milrem была разделена надвое: появились Milrem и LCM Milrem Robotics.

В результате этого 40% Milrem LCM принадлежит Хуго Осула и его компании Mootor Grupp, а 60% - финскому оборонному предприятию Patria. Milrem LCM среди прочего предлагает эстонской армии ремонт военной техники и услугу по продлению устойчивости, летом было основано дочернее предприятие в Латвии.

Milrem Robotics занимается конструированием и производством беспилотных наземных систем, после этого будут созданы решения и в коммерческой и гражданской сфере. Единоличным собственником компании является Кульдар Вяэрси.

«Поскольку коммерческие направления, рынки и продукция отличаются, мы в начале этого года пришли к выводу, что я вижу наибольшую перспективу в Milrem Robotics, и я захотел его выкупить». Теперь две фирмы объединяет только имя, но юридической связи между двумя Milrem больше нет.

Milrem Robotics – это эстонское предприятие, которое сотрудничает с ведущими оборонными предприятиями мира, в том числе с Lockheed Martin, Raytheon, MBDA, QinetiQ, Nexter, KMW, Diehl Defence, Kongsberg, ST Engineering, FN Herstal, CMI, Safran, CNIM, EOS, Leonardo и Tencate.