За четыре года с бумаги в бой: эстонские инженеры конструируют передовые беспилотники

Четыре года назад двое инженеров взяли бумагу и карандаш и стали чертить беспилотный сухопутный транспорт Milrem, на данный момент фирма сотрудничает с гигантами военной промышленности. Транспорт Milrem под названием THeMIS пользуется успехом в Европе, помимо всего прочего его испытывают американские морпехи и нахваливают британцы, пишет Postimees.
Если в прошлом году беспилотных бронетранспортеров было продано примерно на миллион евро, то на будущий год владелец и глава Milrem Robotics Кульдар Вяэрси прогнозирует прибыль от продаж в 10 миллионов, из которых треть уже покрыта договорами.
«Согласно одному исследованию, рынок беспилотных бронетранспортеров оценивался в 2016 году в 2,5 миллиарда долларов, к 2022 году он должен вырасти до 14,6 миллиарда долларов. Это исследование отражает тенденцию роста, на рынке ожидается рост в семь раз», - сказал Вяэрси, заявив, что амбиции Milrem ничуть не меньше. – У нас есть готовая продукция, которую мы можем продать клиенту и предложить в придачу полный пакет курсов, услуг и последующего сервиса, а также обучение доктрине и тактике – у нас есть все».
Весной предприятие объявило, что готово взять на работу 20 инженеров по развитию продукции, однако в действительности число работников в течение года выросло до 83, более чем на 40 человек. «Наша сфера деятельности становилась все более международной. Помимо команды Milrem, на наших понедельничных собраниях бывают коллеги из Швеции и Франции, есть люди из Латвии и США», - сказал Вяэрси.
Рабсила из Швеции
Кроме того, учреждается дочернее предприятие в Швеции, в городке Эрнскельдсвик, примерно размером с Кохтла-Ярве. «Причина в том, что там находится контора BAE Systems (третий по величине в мире производитель оружия), в последние годы они по той или иной причине сосредоточили там почти половину инженеров. Мы видим там ценную инженерную базу, компетенцию которой мы можем присоединить к эстонским проектам», - сказал он. По плану, в шведской конторе к концу следующего года должно работать около десяти инженеров.
Несколько недель назад Milrem Robotics передала в США вместе с тамошним партнером QinetiQ North America две машины американским морским пехотинцам, которые в течение двух-трех лет будут их испытывать. «Также находятся в финальной стадии переговоры в Голландии, Норвегии и Таиланде, в какой-то степени они используются во Франции, где еще не завершены важные и более масштабные сделки по продаже», - рассказал Вяэрси.
В июне был заключен договор о сотрудничестве с крупнейшим французским оборонным производителем Nexter о совместном производстве беспилотных боевых систем. В сотрудничестве с французским производителем ракет MBDA на платформу была установлена противотанковую система ММР. Также платформу интегрируют с системами разминирования, решениями логистики и связи, разведсредствами и воздушными беспилотниками.
Британские испытания
«Мы заканчиваем программу Army Warfighter Experiment в Соединенном Королевстве, где от нас участвовали четыре транспорта и приложения: два из них были полностью наши и еще два – в сотрудничестве с британским партнером QuinetiQ», - рассказал Вяэрси.
В ходе учений британские солдаты проводили свои попытки трижды: первый раз без новой технологии и по прежней тактике, второй – с использованием новой технологии, но без изменения тактики, и третий – изменив тактику по предложению новой технологии. Сейчас британцы оценивают влияние технологии и делают выводы, однако предварительные оценки положительные.
«Мы сами прикидывали, что более крупные заказы и программы начнутся в 2021-2022 годах, когда будут пройдены испытательные программы, и по их результатам будет определено, сколько транспортов и в каком объеме необходимо использовать. Самый четкий показатель, который можно взять из открытых источников, - это тендер США на беспилотный транспорт (SMET), объем которого составляет свыше 5000 транспортов. В Европе о таких количествах мы не говорим, речь, конечно, не о двух-трех машинах, но о сотнях», - сказал он.
На этом тендере Milrem вышла во второй круг, но не были выбраны в последний. В него попали лишь четыре американских предприятия, которых Вяэрси считает основными конкурентами. «Если по сравнению с Европой мы на полшага впереди, то в США соревнуются, чье технологическое решение может предложить более гибкие возможности. Можно сказать, что с точки зрения гибкости и модульности мы лучше этих четырех - General Dynamics Land Systems, Polaris, HDT и Howe and Howe. Одно из доказательств тому, что американские морпехи взяли нашу платформу.
Гибкое использование
Преимущество платформы Milrem в том, что конечный потребитель может легко поменять надстройку. Если французам нужна бронетанковая система, а в арабских странах необходимо перевозить упаковки с едой по пустыне, то для них не придется изготовлять разные транспортные средства. Если говорить о первых сферах применения, то, по словам Вяэрси, поначалу платформы будут использовать как транспорт, устройства для слежения или сопровождение для летающих беспилотников. О системах вооружения говорят скорее в пятилетней перспективе, однако Milrem уже конструирует и их. Например, в сотрудничестве с норвежской фирмой Kongsberg и американскими оборонными компаниями Lockheed Martin и Raytheon на платформу установили противотанковую систему Javelin, 12,7-миллиметровый пулемет и минидрон.
Вяэрси подчеркивает, что системы вооружения никогда не будут независимы от людей. Развитие можно поделить надвое: развитие платформы и развитие системы управления. При управлении транспортным средством и его мобильности роль оператора должна быть как можно меньше – когда в игру вступает система вооружения, ее контролирует человек. При этом важно, что солдат может принимать решения из безопасного места.
Вступивший в июне в силу Закон об оружии создает для Milrem Robotics возможность производить в Эстонии добавленную стоимость. «Если говорить об оборонной промышленности в целом, логично, что мы занимаемся оружием и боеприпасами. Если бы мы были просто производителем платформы мобильности, эта добавленная стоимость была бы ограничена. Если мы сможем осуществлять в Эстонии и интеграцию системы, устанавливать вооружение, броню и подключать к системам управления, цена изделия и оставляемая в Эстонии добавленная стоимость будет значительно выше», - пояснил Вяэрси.
Две разных Milrem
В августе 2017 года Milrem была разделена надвое: появились Milrem и LCM Milrem Robotics.
В результате этого 40% Milrem LCM принадлежит Хуго Осула и его компании Mootor Grupp, а 60% - финскому оборонному предприятию Patria. Milrem LCM среди прочего предлагает эстонской армии ремонт военной техники и услугу по продлению устойчивости, летом было основано дочернее предприятие в Латвии.
Milrem Robotics занимается конструированием и производством беспилотных наземных систем, после этого будут созданы решения и в коммерческой и гражданской сфере. Единоличным собственником компании является Кульдар Вяэрси.
«Поскольку коммерческие направления, рынки и продукция отличаются, мы в начале этого года пришли к выводу, что я вижу наибольшую перспективу в Milrem Robotics, и я захотел его выкупить». Теперь две фирмы объединяет только имя, но юридической связи между двумя Milrem больше нет.
Milrem Robotics – это эстонское предприятие, которое сотрудничает с ведущими оборонными предприятиями мира, в том числе с Lockheed Martin, Raytheon, MBDA, QinetiQ, Nexter, KMW, Diehl Defence, Kongsberg, ST Engineering, FN Herstal, CMI, Safran, CNIM, EOS, Leonardo и Tencate.