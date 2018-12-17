Забавы жителей Эстонии: дети бросают петарды в машины, у мужчины в руках взорвалась пиротехника

На выходных вильяндиская полиция получила три вызова, которые были связаны с фейерверками: пьяные мужчины запускали пиротехнические ракеты с балкона, мальчики кидали петарды на проезжую часть, мужчина пострадал из-за взорвавшейся в руках ракеты, передает Sakala.
«Полиция напоминает, что при использовании пиротехники необходимо следовать требованиям по безопасности. Не используйте пиротехнику в местах большого скопления народа и следите, чтобы все происходило на безопасном расстоянии от людей», - сказал руководитель патрульной службы Вильянди Алар Садам.
В пятницу около 22.20 в полицию поступило сообщении о шумной компании в многоквартирном доме на улице Лойгу в Выхма. В один момент с балкона запустили салют. Полицейский патруль побеседовал с находящимися в квартире и установил, что один из трех человек – несовершеннолетний.
Полиция установила, что он употреблял алкоголь, поэтому он был доставлен домой и передан родителям. Также стражи порядка объяснили находящимся в квартире взрослым людям, что их праздник мешает другим жильцам дома. Их попросили сделать музыку потише и запретили кидать ракеты с балкона.
В воскресенье около 11.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустла возле частного дома на улице Пости 25-летний мужчина повредил руки пиротехнической ракетой. Медики доставили его в больницу. Его травмы не опасны для жизни.
Полицейские узнали у очевидцев, что ракета взорвалась в руках потерпевшего сразу после того, как ее зажгли. У пострадавшего не было времени, чтобы отреагировать и отбросить ракету. Другие люди не пострадали.
В воскресенье около 19 часов в Центр тревоги сообщили, что в Вильянди на Таллиннской улице мальчики бросают петарды на проезжую часть. Полицейские не нашли нарушителей. К счастью, не пострадали ни окружающие люди, ни имущество.
Алар Садам напомнил, что пиротехнику необходимо покупать только в официальных магазинах, которые продают качественные и проверенные фейерверки. Также полиция призывает не подпускать к пиротехнике нетрезвых людей, которые могут представлять опасность и для себя, и для окружающих.
Запускайте фейерверки правильно!
Руководитель отдела рассмотрения ущерба при страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк подчеркивает, что несчастные случаи, связанные с использованием пиротехники, можно предотвратить почти полностью. Следует только лишь сохранять здравый смысл, внимательность и чувство ответственности.
«Ожоги на руках и в области лица, а также испорченные предметы одежды и домашнее имущество на террасе или балконе – это основные виды ущерба, связанные с использованием фейерверка. Встречая Новый год, люди зачастую используют пиротехнические ракеты после употребления алкоголя, не ознакомившись с инструкцией по применению и действуя слишком безрассудно. Например, они пытаются одновременно запустить несколько ракет или батарей», – описывает Мюрк распространенные опасности.
Мюрк подчеркивает, что ни в коем случае нельзя поджигать ракету или запускать ее, держа в руке – ракету следует установить на абсолютно устойчивую поверхность, с которой она также сможет и безопасно подняться в воздух. Следует избегать запуска ракет между многоквартирными домами, где есть риск того, что ракета приземлится на балкон или влетит кому-то в окно. Также и в случае частных домов следует выбрать более отделенное место.
Необходимо быть внимательными при использовании бенгальских огней, особенно в помещении, где поблизости находятся горючие материалы – начиная от волос и заканчивая паркетом или шторами. Разлетающиеся искры трудно контролировать, да и внимание в праздничном настроении может быть рассеянным.
Всегда следует прочесть инструкцию по применению пиротехники и следить за тем, чтобы ею не занимались люди, употребившие алкоголь.Десять заповедей для пользования фейерверком:
1. Не используйте фейерверк в таком месте, где его использование может создать опасную ситуацию. Безопасный радиус составляет 30 метров. Неосторожность может привести к серьезному несчастному случаю.
2. Если ракета после ее поджигания не сработала, приблизиться к изделию можно только через 20 минут. Неработающее изделие следует возвратить в ту торговую точку, где вы его приобрели. Если вы не уверены в безопасности, бросьте изделие в ведро с водой, чтобы погасить возможные искры.
3. При запуске фейерверка не держите изделие в руке и не наклоняйтесь над ним.
4. Никогда не размещайте изделие поблизости от какого-либо пожароопасного здания или предмета. Проверьте, чтобы над изделием не было каких-либо препятствий.
5. Не занимайтесь фейерверком, если вы употребляли алкоголь или другие опьяняющие вещества.
6. Убедитесь, что изделие для фейерверка правильно установлено, и что обеспечена безопасность.
7. Храните изделия в сухом, безопасном и недоступном для детей месте.
8. Упаковки использованной пиротехники выбрасывайте в предусмотренное для этого место в том случае, если вы убедились, что упаковки пиротехники больше не горячие и не опасны в отношении возгорания.
9. Объясните детям опасности, связанные с пиротехническими изделиями, расскажите о возрастных ограничениях и подайте пример безопасного обращения с фейерверком.
10. При соблюдении требований безопасности и инструкций по применению изделий, можно предотвратить несчастные случаи. Игнорировать требования безопасности опасно как для самого пользователя, так и для предметов и людей, находящихся поблизости.
11. Не оставляйте домашних животных одних – будьте с ними вместе. Сторожевых же собак на время салюта заведите домой, к людям, чтобы собаки чувствовали себя в большей безопасности.
Источник: страховая компания Gjensidige, Arnika.ee, Спасательный департамент