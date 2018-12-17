Забавы жителей Эстонии: дети бросают петарды в машины, у мужчины в руках взорвалась пиротехника

Запускайте фейерверки правильно!

Руководитель отдела рассмотрения ущерба при страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк подчеркивает, что несчастные случаи, связанные с использованием пиротехники, можно предотвратить почти полностью. Следует только лишь сохранять здравый смысл, внимательность и чувство ответственности.

«Ожоги на руках и в области лица, а также испорченные предметы одежды и домашнее имущество на террасе или балконе – это основные виды ущерба, связанные с использованием фейерверка. Встречая Новый год, люди зачастую используют пиротехнические ракеты после употребления алкоголя, не ознакомившись с инструкцией по применению и действуя слишком безрассудно. Например, они пытаются одновременно запустить несколько ракет или батарей», – описывает Мюрк распространенные опасности.

Мюрк подчеркивает, что ни в коем случае нельзя поджигать ракету или запускать ее, держа в руке – ракету следует установить на абсолютно устойчивую поверхность, с которой она также сможет и безопасно подняться в воздух. Следует избегать запуска ракет между многоквартирными домами, где есть риск того, что ракета приземлится на балкон или влетит кому-то в окно. Также и в случае частных домов следует выбрать более отделенное место.

Необходимо быть внимательными при использовании бенгальских огней, особенно в помещении, где поблизости находятся горючие материалы – начиная от волос и заканчивая паркетом или шторами. Разлетающиеся искры трудно контролировать, да и внимание в праздничном настроении может быть рассеянным.

Всегда следует прочесть инструкцию по применению пиротехники и следить за тем, чтобы ею не занимались люди, употребившие алкоголь.

1. Не используйте фейерверк в таком месте, где его использование может создать опасную ситуацию. Безопасный радиус составляет 30 метров. Неосторожность может привести к серьезному несчастному случаю.

2. Если ракета после ее поджигания не сработала, приблизиться к изделию можно только через 20 минут. Неработающее изделие следует возвратить в ту торговую точку, где вы его приобрели. Если вы не уверены в безопасности, бросьте изделие в ведро с водой, чтобы погасить возможные искры.

3. При запуске фейерверка не держите изделие в руке и не наклоняйтесь над ним.

4. Никогда не размещайте изделие поблизости от какого-либо пожароопасного здания или предмета. Проверьте, чтобы над изделием не было каких-либо препятствий.

5. Не занимайтесь фейерверком, если вы употребляли алкоголь или другие опьяняющие вещества.

6. Убедитесь, что изделие для фейерверка правильно установлено, и что обеспечена безопасность.

7. Храните изделия в сухом, безопасном и недоступном для детей месте.

8. Упаковки использованной пиротехники выбрасывайте в предусмотренное для этого место в том случае, если вы убедились, что упаковки пиротехники больше не горячие и не опасны в отношении возгорания.

9. Объясните детям опасности, связанные с пиротехническими изделиями, расскажите о возрастных ограничениях и подайте пример безопасного обращения с фейерверком.

10. При соблюдении требований безопасности и инструкций по применению изделий, можно предотвратить несчастные случаи. Игнорировать требования безопасности опасно как для самого пользователя, так и для предметов и людей, находящихся поблизости.

11. Не оставляйте домашних животных одних – будьте с ними вместе. Сторожевых же собак на время салюта заведите домой, к людям, чтобы собаки чувствовали себя в большей безопасности.

Источник: страховая компания Gjensidige, Arnika.ee, Спасательный департамент