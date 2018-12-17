Пн, 17.12.2018
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Перевод часов отменят: что будет с часовым поясом Эстонии, Латвии и Литвы?

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Часы

ФОТО: SCANPIX

На встрече в Вильнюсе премьеры стран Балтии договорились сохранить единый часовой пояс после того, как Евросоюз откажется от перевода часов, сообщил в понедельник премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис.

«Мы с коллегами договорились сохранить единый часовой пояс для стран Балтии и в будущем», - заявил Сквярнялис журналистам после встречи премьеров.

Однако пока не сообщается, какое может быть выбрано единое время - летнее или зимнее.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, что его страна хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией.

«Нашим интересам отвечало бы и то, чтобы Финляндия тоже выбрала такой же режим», - добавил Ратас.

В ЕС согласны с тем, что от перевода часов можно отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.

Напомним, в августе этого года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год.

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