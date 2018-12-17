Перевод часов отменят: что будет с часовым поясом Эстонии, Латвии и Литвы?

«Мы с коллегами договорились сохранить единый часовой пояс для стран Балтии и в будущем», - заявил Сквярнялис журналистам после встречи премьеров.

Однако пока не сообщается, какое может быть выбрано единое время - летнее или зимнее.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, что его страна хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией.

«Нашим интересам отвечало бы и то, чтобы Финляндия тоже выбрала такой же режим», - добавил Ратас.

В ЕС согласны с тем, что от перевода часов можно отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.