Перевод часов отменят: что будет с часовым поясом Эстонии, Латвии и Литвы?

На встрече в Вильнюсе премьеры стран Балтии договорились сохранить единый часовой пояс после того, как Евросоюз откажется от перевода часов, сообщил в понедельник премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис.
«Мы с коллегами договорились сохранить единый часовой пояс для стран Балтии и в будущем», - заявил Сквярнялис журналистам после встречи премьеров.
Однако пока не сообщается, какое может быть выбрано единое время - летнее или зимнее.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, что его страна хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией.
«Нашим интересам отвечало бы и то, чтобы Финляндия тоже выбрала такой же режим», - добавил Ратас.
В ЕС согласны с тем, что от перевода часов можно отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.
Напомним, в августе этого года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год.