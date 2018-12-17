Противник российского биатлона заговорил о любви к России

Биатлонист заявил, что научился справляться с угрозами в социальных сетях и продолжит отстаивать свою точку зрения. По словам шведа, зачастую его слова неправильно переводят или приписывают ему то, чего он никогда не говорил. Спортсмен добавил, что в России есть люди, которые не испытывают к нему ненависти и поддерживают его борьбу за чистый спорт.