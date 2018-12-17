Пн, 17.12.2018
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Противник российского биатлона заговорил о любви к России

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Sebastian Samuelsson Pyeongchangi olümpial hõbemedaliga

ФОТО: CARL SANDIN / imago/Bildbyran

Oлимпийский чемпион по биатлону, швед Себастьян Самуэльссон рассказал об отношении к России.

Биатлонист заявил, что научился справляться с угрозами в социальных сетях и продолжит отстаивать свою точку зрения. По словам шведа, зачастую его слова неправильно переводят или приписывают ему то, чего он никогда не говорил. Спортсмен добавил, что в России есть люди, которые не испытывают к нему ненависти и поддерживают его борьбу за чистый спорт.

Самуэльссон подчеркнул, что не имеет ничего против России и любит русских людей. «Многие россияне пишут мне позитивные сообщения, и я очень этому рад. Российские болельщики очень важны для биатлона», — добавил он.

Самуэльссон неоднократно высказывался против восстановления российского спорта и проведения биатлонных соревнований на территории России. В прошлом сезоне швед отказался участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. Также спортсмен рассказывал об угрозах со стороны «русского эскадрона смерти».

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