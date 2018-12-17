Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, домогавшегося ребенка

Такие объявления в течение всех выходных распространяли в Ласнамяэ и в социальных сетях. ФОТО: Интернет

В департаменте полиции и погранохраны нам подтвердили, что эта информация отвечает действительности: «В пятницу, 14 декабря, во второй половине дня полиция получила вызов в Ласнамяэ в квартирный дом по улице Синимяэ, где мужчина примерно 30 лет зашел в лифт вместе с 14-летней девочкой и после чего спустил свои брюки. На крики девочки о помощи отреагировали соседи, но мужчине, который вел себя непристойно, удалось скрыться с места происшествия до прибытия патруля полиции».

«К счастью, в ситуацию вмешались соседи, и девочка физически не пострадала, – сказал ведущий следователь Ида-Харьюского отделения полиции Эдвард Ремсель.- «Полицейские проверили окрестности и просмотрели записи видеонаблюдения, но пока личность этого мужчины установить не удалось».

Подозреваемому около 30 лет, он высокого роста, волосы короткие, светлые, с залысинами. На нем была короткая куртка черного цвета, синие джинсы и черные кроссовки. Мужчина говорил по-русски.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото человека и имеет информацию о его личности или местонахождении, сообщить об этом Ида-Харьюскому отделению полиции по номеру 612 4870, написать по адресу vitali.vink@politsei.ee или позвонить на короткий номер 112.