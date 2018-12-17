Эдгард Запашный. ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева вступила в заочную полемику с дрессировщиком Эдгардом Запашным. В прошедшую субботу циркач пожаловался Владимиру Путину на инвестиции Гуцериева в канадский Cirque du Soleil. Русская служба Би-би-си рассказывает, как развивался конфликт.

В субботу, 15 декабря, в Москве состоялось заседание совета по культуре и искусству при президенте. На заседании выступил дрессировщик Эдгард Запашный - он попросил увеличить финансирование «Росгосцирка» и пожаловался на миллиардера Михаила Гуцериева.

По словам Запашного, Гуцериев инвестирует в канадский Cirque du Soleil, а следовало бы в российскую цирковую отрасль.

«Например, уже господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, что это неприемлемо, неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше 10 лет сюда ездят, но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе», - рассказал президенту Запашный.

Он отметил, что Канада «очень активно вводит против нас санкции», а «мы вдруг почему-то становимся гостеприимными». «Мое убеждение, что инвестиции, которые сейчас господин Гуцериев собирается вкладывать и уже вложил, были бы более полезными для нашего, российского искусства», - добавил дрессировщик.

После этого он предложил Путину сходить в следующем году в цирк. Президент в ответ пообещал разобраться в ситуации.

«По сути, это борьба за рынок, это правда. И распахивать ворота уж так совсем - не знаю… Конечно, зритель хочет посмотреть. Но я скорее на вашей стороне. Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе - это совсем другая история. Моя позиция очень близка к вашей, с этим отдельно разберемся», - сказал Путин.

Ответ Cirque du Soleil

В воскресенье в Cirque du Soleil заявили, что площадка в Сколково, о которой говорил Запашный, не станет стационарным театром.

«В общем и целом речь идет о строительстве современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil», - сказала гендиректор Cirque du Soleil в России Наталья Романова.

Она уточнила, что канадский цирк станет одним из ключевых арендаторов концертного зала и сможет привозить свои гастрольные шоу на эту площадку.

«Вы во всем мире арендаторы», - ответил на это в «Инстаграме» Запашный и объяснил, что остается при своем мнении.

В понедельник Cirque du Soleil в комментарии для РБК также упрекнул Запашного в том, что тот не проверяет факты. «Почему-то раньше у господина Запашного не вызывал вопрос тот факт, что мы уже десять лет бок о бок выступаем на спортивных объектах на территории комплекса „Лужники“. Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций», - говорится в заявлении компании.

«Бред, галлюцинации, клевета»

«Мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы „Сафмар“ и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности, обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре», - заявила в понедельник группа «Сафмар» (цитата по «Ведомостям»).

«Сафмар» заявила, что не имеет с Cirque du Soleil никаких отношений кроме арендных и никогда не собиралась строить ни стационарный центр, ни школу Cirque du Soleil.

«Мы уверены, что дрессировщик животных, назначенный на такую высокую административную должность, не имеет права вводить в заблуждение президента страны и широкую общественность», - говорится в заявлении группы.

Также «Сафмар» призвала министра культуры Владимира Мединского разобраться в ситуации и «положить конец лжи дрессировщика Запашного».

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, комментируя полемику между Запашным и «Сафмаром», заявил, что государство должно поддерживать цирк, но не считает своей прерогативой указывать компаниям, как и куда инвестировать.