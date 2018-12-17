Пн, 17.12.2018
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  • Праздник к нам приходит: у жителей Эстонии могут возникнуть трудности с банковскими переводами

Праздник к нам приходит: у жителей Эстонии могут возникнуть трудности с банковскими переводами

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SEB internetipank.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Крупнейшие банки Эстонии напоминают клиентам, что в праздничный период и на предшествующих ему выходных межбанковские платежи не будут производиться.

Swedbank сообщил, что если в пятницу, 21 декабря, к концу рабочего дня перевод из одного банка в другой не будет сделан, деньги поступят на счет другого банка только на следующей неделе в четверг, то есть 27 декабря, передает ERR.

SEB и LHV отметили, что они будут осуществлять европейские переводы и 24 декабря.

Также сделанные к концу дня 31 декабря переводы между банками дойдут до получателя не раньше 2 января, праздники не действуют на переводы внутри банка.

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