Праздник к нам приходит: у жителей Эстонии могут возникнуть трудности с банковскими переводами
17 декабря 2018, 13:32
Крупнейшие банки Эстонии напоминают клиентам, что в праздничный период и на предшествующих ему выходных межбанковские платежи не будут производиться.
Swedbank сообщил, что если в пятницу, 21 декабря, к концу рабочего дня перевод из одного банка в другой не будет сделан, деньги поступят на счет другого банка только на следующей неделе в четверг, то есть 27 декабря, передает ERR.
SEB и LHV отметили, что они будут осуществлять европейские переводы и 24 декабря.
Также сделанные к концу дня 31 декабря переводы между банками дойдут до получателя не раньше 2 января, праздники не действуют на переводы внутри банка.