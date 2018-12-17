Премьер-министр Чехии намерен отклонить соглашение ООН по беженцам

"С моей точки зрения, нам не следует брать на себя обязательства и по этому пакту", - заявил Бабиш в интервью газете Pravo, опубликованном в понедельник, 17 декабря.

По мнению 64-летнего лидера правопопулистского движения АНО ("Акция недовольных граждан"), международные организации не должны определять политику в сфере миграции и приему беженцев, решения по данным вопросам - это суверенное право государства. "Кроме того, все эти пакты не имеют обязывающей силы, поэтому не знаю, зачем мы вообще ведем о них речь", - отметил далее политик.

Пакт ООН о беженцах имеет целью помощь странам с низким ВВП, принимающим особенно много нелегальных мигрантов. В частности, в нем идет речь о доступе беженцев к системам образования и здравоохранения, пишет DW.com.

Отказ от участия в миграционном пакте

В ноябре Чехия официально отказалась от участия в миграционном пакте ООН. Правительство меньшинства, состоящее из представителей движения АНО и Чешской социал-демократической партии, пришло к выводу, что этот пакт в недостаточной мере различает легальных и нелегальных мигрантов. По мнению Бабиша, соглашение создает угрозу для безопасности и национального суверенитета страны.