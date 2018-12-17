Премьер-министр Чехии намерен отклонить соглашение ООН по беженцам

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после отказа его страны участвовать в миграционном пакте ООН намерен отклонить и соглашение ООН по беженцам.
"С моей точки зрения, нам не следует брать на себя обязательства и по этому пакту", - заявил Бабиш в интервью газете Pravo, опубликованном в понедельник, 17 декабря.
По мнению 64-летнего лидера правопопулистского движения АНО ("Акция недовольных граждан"), международные организации не должны определять политику в сфере миграции и приему беженцев, решения по данным вопросам - это суверенное право государства. "Кроме того, все эти пакты не имеют обязывающей силы, поэтому не знаю, зачем мы вообще ведем о них речь", - отметил далее политик.
Пакт ООН о беженцах имеет целью помощь странам с низким ВВП, принимающим особенно много нелегальных мигрантов. В частности, в нем идет речь о доступе беженцев к системам образования и здравоохранения, пишет DW.com.
Отказ от участия в миграционном пакте
В ноябре Чехия официально отказалась от участия в миграционном пакте ООН. Правительство меньшинства, состоящее из представителей движения АНО и Чешской социал-демократической партии, пришло к выводу, что этот пакт в недостаточной мере различает легальных и нелегальных мигрантов. По мнению Бабиша, соглашение создает угрозу для безопасности и национального суверенитета страны.
Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами, подписали 10 декабря представители более чем 150 государств в Марракеше. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции. Помимо Чехии, об отказе от участия в пакте объявили ряд других стран, в частности, Болгария, США, Австрия, Венгрия и Австралия.